"Sprachlos" und "unglaublich": Fans von Oasis begeistert

Vor mehr als 30 Jahren schrieben sie Musikgeschichte, dann kam es zum Streit. Erstmals seit 16 Jahren stehen die Gallagher-Brüder nun wieder auf der Bühne - entsprechend groß ist die Begeisterung.

Cardiff. Nach dem ersten Konzert der Britpopband Oasis seit 16 Jahren haben sich die Fans begeistert gezeigt. "Ich bin vollkommen sprachlos", sagte etwa ein aus Düsseldorf angereister Fan nach dem lange ersehnten Auftritt der Brüder Liam und Noel Gallagher im walisischen Cardiff. "Ich hab' es nicht für möglich gehalten und heute sind wir hier."

Mehr als 73.000 Menschen jubelten dem weltbekannten Geschwisterpaar im Stadion von Cardiff lautstark zu, als sie mit dem Song "Hello" auf die Bühne traten. Der begeisterte Jubel war auch außerhalb des Stadions deutlich zu hören. "Es war unglaublich, absolut großartig", schwärmte ein Fan aus Großbritannien von dem Auftritt.

Liam und Noel Gallagher sind wieder auf der Bühne vereint. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa Liam und Noel Gallagher sind wieder auf der Bühne vereint. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Lobende Worte in britischer Presse

In Cardiff herrschte bereits nachmittags ausgelassene Party-Stimmung: Oasis-Songs wurden von Fans auf den Straßen angestimmt, vor den Pubs gab es lange Schlangen. Während des Konzerts versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Stadion, um die Wiedervereinigung zumindest ein wenig erleben zu können. Nach dem Auftritt setzte sich die Feierlaune fort.

Auch die britische Presse lobte den Auftritt. "Eine schamlose Reise zurück in die 90er Jahre zu den lautesten und besten Songs des Britpop", schrieb etwa der "Guardian". Die Boulevardzeitung "The Sun" sprach von einem "epischen Moment".

Die walisische Stadt feiert den Start der Oasis-Tournee ausgelassen. Bild: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa Die walisische Stadt feiert den Start der Oasis-Tournee ausgelassen. Bild: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album "Definitely Maybe" bekannt. Spätestens die zweite Platte "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit Hits wie "Wonderwall" machte sie weltberühmt. Nach einem langen Streit der Brüder Liam und Noel zerbrach die Band. Im August 2024 kündigten sie dann das Comeback an: "Das große Warten hat ein Ende", teilten die Brüder mit. (dpa)