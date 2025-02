"Squid Game"-Darstellerin Lee Joo Sil gestorben

Zwar stand sie schon seit Jahrzehnten auf Theaterbühnen, doch internationale Bekanntheit erlangte Lee Joo Sil erst durch die Serie "Squid Game". Nun ist sie mit 81 Jahren an Krebs gestorben.

Seoul.

Die Schauspielerin Lee Joo Sil ist tot. Nach einem Herzinfarkt wurde die Südkoreanerin laut Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap in ein Krankenhaus in Uijeongbu, wenige Kilometer nördlich der Hauptstadt Seoul, eingeliefert und für Tod erklärt.

Als Todesursache gab Lees Management Magenkrebs an. Die Krankheit sei erst vor drei Monaten diagnostiziert worden. Lee wurde 81 Jahre alt.

Internationaler Durchbruch erst 2024

Die Schauspielerin gab ihr Theaterdebüt bereits im Jahr 1965. In den folgenden Jahrzehnten spielte sie in vielen prestigeträchtigen heimischen Kinoproduktionen. Auch im preisgekrönten "Train to Busan" (2016) hatte Lee eine kleine Nebenrolle.

Ihren internationalen Durchbruch schaffte sie jedoch erst in hohem Alter: Im vergangenen Jahr wurde sie in der zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Squid Game" besetzt. Dort spielte Lee Joo Sil die Mutter des Detektivs und ehemaligen Polizeioffiziers Hwang Joon Ho, einem der Protagonisten.

Anfang der 1990er Jahre erkrankte Lee Joo Sil laut Medienberichten schon einmal an Krebs. Doch trotz geringer Erfolgsaussichten nach ihrer Brustkrebs-Diagnose galt Lee nach einem Jahrzehnt als vollständig geheilt. (dpa)