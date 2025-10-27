Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ob es sich bei den Fundstücken um scharfe Schusswaffen handelt, wird noch untersucht.
Ob es sich bei den Fundstücken um scharfe Schusswaffen handelt, wird noch untersucht. Bild: Sascha Thelen/dpa
Panorama
Staatsanwaltschaft: Waffenfunde und Festnahmen in NRW
In Remscheid bei Wuppertal sind zahlreiche Polizisten im Einsatz. Darunter sind auch Spezialkräfte. Die Ermittler geben erste Informationen preis.

Remscheid.

Bei dem Einsatz gegen die organisierte Kriminalität in Remscheid bei Wuppertal sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Vielzahl an Waffen sichergestellt und mehrere Menschen festgenommen worden. Ob es sich um scharfe Schusswaffen handelt, werde überprüft. 

Weitere Informationen wollen die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft um 15 Uhr in einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Wuppertal geben. An dem Polizeieinsatz waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch Spezialkräfte beteiligt. Mehrere Medien hatten über die Razzia in Remscheid und Waffenfunde berichtet. 

Mit dem Polizeieinsatz sei am Sonntag begonnen worden, Gerichtsbeschlüsse umzusetzen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Ob es sich dabei um Durchsuchungen oder auch Haftbefehle handelt, wollte der Sprecher zunächst nicht mitteilen. Der Einsatz richte sich gegen organisierte Kriminalität, hieß es. (dpa)

