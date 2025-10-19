Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis zum 1. November dürfen im städtischen Tierheim der katalanischen Gemeinde keine schwarzen Katzen vermittelt werden. (Symbolbild)
Bis zum 1. November dürfen im städtischen Tierheim der katalanischen Gemeinde keine schwarzen Katzen vermittelt werden. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Bis zum 1. November dürfen im städtischen Tierheim der katalanischen Gemeinde keine schwarzen Katzen vermittelt werden. (Symbolbild)
Bis zum 1. November dürfen im städtischen Tierheim der katalanischen Gemeinde keine schwarzen Katzen vermittelt werden. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Panorama
Stadt verbietet rund um Halloween Adoption schwarzer Katzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weltweit freuen sich bereits viele auf Halloween. Das Fest ist mit Spaß und auch Grusel verbunden. Eine spanische Stadt ergreift nun aber Maßnahmen, um Tierquälerei zu vermeiden.

Terrassa.

Um Misshandlungen schwarzer Katzen im Zusammenhang mit Halloween zu verhindern, hat die Stadt Terrassa in Spanien die Adoption solcher Tiere vorübergehend ausgesetzt. Bis zum 1. November dürfen im städtischen Tierheim der katalanischen Gemeinde keine schwarzen Katzen vermittelt werden. Halloween wird immer am 31. Oktober gefeiert.

"Uns haben Organisationen und auch Bürgerinnen und Bürger gewarnt, dass es Menschen gibt, die zu Halloween eine schwarze Katze adoptieren wollen, um sie für Rituale zu nutzen", erklärte der stellvertretende Bürgermeister Noel Duque die Maßnahme. Solche Rituale hängen oft mit Aberglaube zusammen. Im Westen betrachten abergläubische Menschen schwarze Katzen als Unglückssymbol.

"Wir wissen, dass es (vor Halloween) einen Anstieg von Anfragen gibt - Menschen, die anrufen, um zu adoptieren, und dabei vor allem das Aussehen der Katze betonen. Das erscheint uns bereits verdächtig", sagte Duque im Fernsehsender RTVE. Man wolle "makabre Praktiken" verhindern. Es gebe Menschen, die "zu anderen Personen und auch zu Tieren sehr grausam sind"

In Terrassa - einer Gemeinde mit gut 230.000 Einwohnern knapp 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona - müsse ohnehin jeder, der ein Tier adoptiere, nachweisen, dass er es wirklich pflegen und lieben werde. Adoptionen dürften nicht aus Modegründen oder spontanen Impulsen heraus erfolgen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
03.10.2025
1 min.
Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze in Dresden
Die Feuerwehr hat in Dresden eine Katze in Not gerettet. (Symbolbild)
Eine Katze rutscht in Dresden in einen schmalen Spalt und kann sich nicht mehr allein befreien. Doch Rettung naht.
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
01.10.2025
2 min.
Zwillingsnachwuchs bei seltenen Kleinen Pandas in Hannover
Die jungen Zwillinge folgen ihrer Mutter über das Gras.
Im Erlebnis-Zoo Hannover gibt es seltenen Nachwuchs: Zwei Kleine Pandas erkunden erstmals ihr Gehege. Warum der Zuchterfolg für die bedrohte Art so besonders ist.
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
Mehr Artikel