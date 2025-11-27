Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Stalker, der sich in Frankreich unter dem Bett seiner Ex-Frau versteckte, wurde in einem beschleunigten Verfahren verurteilt. (Symbolbild) Bild: Rachel Boßmeyer/dpa
Ein Stalker, der sich in Frankreich unter dem Bett seiner Ex-Frau versteckte, wurde in einem beschleunigten Verfahren verurteilt. (Symbolbild) Bild: Rachel Boßmeyer/dpa
Panorama
Stalker versteckt sich unter Bett der Ex-Frau
Nächtliches Schnarchen verrät einen unheimlichen Stalker: Wie ein Mann trotz Annäherungsverbot ins Leben seiner Ex-Frau eindringt und dabei vor nichts zurückschreckt.

Straßburg.

Im Elsass hat sich ein Mann mehrere Nächte lang unter dem Bett seiner Ex-Frau versteckt, um sie auszuspionieren. Die Frau erlebte den Schreck ihres Lebens, als sie mitten in der Nacht durch das Schnarchen des 35-Jährigen auf den Eindringling aufmerksam wurde, wie die Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" berichtete. Die Frau hatte sich demnach mit ihrem kleinen Sohn schlafen gelegt.

Ein Gericht in Straßburg verurteilte den Mann wenige Tage später in einem beschleunigten Verfahren zu einem Jahr Haft auf Bewährung mit strengen Auflagen.

Durch ein kleines Kellerfenster sei der Mann in das Haus der Frau in Haguenau unweit der deutschen Grenze bei Baden-Baden eingedrungen, berichtete die Zeitung. Er verschaffte sich demnach auch Zugang zum Mobiltelefon der Frau und verschickte Nachrichten an ihre männlichen Bekannten.

Wie in dem Gerichtsverfahren erörtert wurde, hatte der Mann der Frau nach der Trennung massiv nachgestellt und sie bedroht. Nach einer Anzeige der Frau kam der Stalker vor einigen Wochen dann kurzzeitig in Polizeigewahrsam. Trotz eines Annäherungsverbots drang er danach in ihr Haus ein. (dpa)

