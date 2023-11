Stallone schämte sich eine Zeit lang vor seinen Kindern

Auch im Leben eines Stars läuft nicht immer alles nach Plan. Im Podcast seiner Töchter berichtet Sylvester Stallone nun von den dunklen Momenten in seiner Laufbahn.

Los Angeles.

Action-Star Sylvester Stallone ("Rocky") litt nach eigenen Angaben unter enormen Selbstzweifeln, als er in den frühen 2000ern jahrelang keine Jobs bekam. "Ich fühlte mich so nutzlos", sagte der 77-Jährige seinen Töchtern Sophia (27) und Sistine (25) in deren Podcast "Unwaxed". "Ich schämte mich so, euer Vater zu sein."