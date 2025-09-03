Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der kanadische Schauspieler Graham Greene (r.) ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben.
Der kanadische Schauspieler Graham Greene (r.) ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Bild: Foto: IMAGO/United Archives
Der kanadische Schauspieler Graham Greene (r.) ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben.
Der kanadische Schauspieler Graham Greene (r.) ist im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Bild: Foto: IMAGO/United Archives
Panorama
Star aus "Der mit dem Wolf tanzt": Graham Greene gestorben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als indigener Schauspieler sprengte er Klischees, ebnete den Weg für Kollegen und wurde für seine Rolle als Schamane "Strampelnder Vogel" weltberühmt. Nun ist Graham Greene mit 73 Jahren gestorben.

Stratford.

Er erlangte weltweite Berühmtheit durch das Western-Epos «Der mit dem Wolf tanzt» (1990) - jetzt ist der kanadische Schauspieler Graham Greene tot. Er starb im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit in Stratford (Provinz Ontario), wie kanadische Medien unter Berufung auf sein Management berichteten. Für seine Rolle als Schamane «Strampelnder Vogel» an der Seite von Kevin Costner (70) wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

In seiner knapp fünf Jahrzehnte langen Karriere verkörperte Greene oft indigene Charaktere. Der selbst aus dem Six-Nations-Reservat in Ontario stammende Greene habe «Klischees über indigene Charaktere durchbrochen und den Weg für die nächste Generation von Schauspielern geebnet», hieß es in seiner Würdigung für den «Order of Canada», die höchste zivile Auszeichnung Kanadas, die er 2016 erhielt.

Klischee-Rollen sehenswert gemacht

Greene habe sich nicht in stereotype Rollenbilder drängen lassen, sagte die Schauspielerin und Regisseurin Kaniehtiio Horn (38), die mit Greene in der Serie «Reservation Dogs» zu sehen war, der Nachrichtenagentur The Canadian Press. Selbst typische «Indianer-auf-dem-Pferd-Rollen» habe er sehenswert gemacht. «Er war nicht nur ein guter indigener Schauspieler - er war ein guter Schauspieler, der zufällig indigener Herkunft war.»

Greene war in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, darunter in «Stirb langsam: Jetzt erst recht» (1995), «The Green Mile» (1999) und «New Moon - Biss zur Mittagsstunde» (2009). 2022 erhielt er einen Stern auf dem kanadischen «Walk of Fame». Nicht zu verwechseln ist er mit seinem berühmten britischen Namensvetter, dem Schriftsteller Graham Greene (1904-1991, «Der dritte Mann»). (dpa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
31.08.2025
3 min.
Star aus dem "Großstadtrevier" - Arthur Brauss ist tot
Der Schauspieler Arthur Brauss wurde mit der Fernsehserie "Großstadtrevier" bekannt. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. (Archivbild)
Er spielte Bösewichte, Schurken, zwielichtige Gestalten. Seine bekannteste Rolle aber war die des Polizisten Richard Block aus dem "Großstadtrevier". Jetzt ist Schauspieler Arthur Brauss gestorben.
Ute Wessels, dpa
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
17.08.2025
3 min.
"Superman"-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Terence Stamp startete seine Filmkarriere in den 1960er Jahren. (Archivbild)
In "Superman" spielte er den Schurken General Zod, in dem Roadmovie "Priscilla - Königin der Wüste" eine schrille Transgender-Frau. Nun ist der britische Star Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben.
Mehr Artikel