Vor der Südspitze Südamerikas hat es ein starkes Erdbeben gegeben.
Vor der Südspitze Südamerikas hat es ein starkes Erdbeben gegeben. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Panorama
Starkes Erdbeben vor Südspitze Südamerikas
Mitten im Meer zwischen Südamerika und der Antarktis bebt die Erde. Kurz gibt es Sorge vor einem Tsunami.

Ushuaia.

Vor der Südspitze des südamerikanischen Kontinents hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Das Zentrum lag demnach etwa 710 Kilometer südlich von Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, in der Drakestraße, einer Meeresstraße zwischen Südamerika und der Antarktis. Die Tiefe des Bebens wurde mit knapp elf Kilometern angegeben. 

Das US-amerikanische Tsunami-Warnzentrum gab eine Tsunami-Warnung heraus, hob diese aber kurz darauf wieder auf. (dpa)

