Jimi Blue Ochsenknecht war zuletzt schon in einem Reality-Format auf Sky zu sehen. (Archivbild)
Jimi Blue Ochsenknecht war zuletzt schon in einem Reality-Format auf Sky zu sehen. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Panorama
Start für Reality-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht steht fest
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beziehung, Trennung, gemeinsames Kind und jetzt auf Sendung: Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç sind bald wieder gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen. Jetzt ist klar, wann es losgeht.

München.

Die neue Reality-TV-Doku um Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32) startet kurz nach dem ersten Adventswochenende. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" auf Sky und Wow, teilte Sky mit. Die zweite Hälfte soll dann eine Woche später, am 9. Dezember, folgen. 

Sky kündigte an, das Ex-Paar werde in der Serie "so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie" geben. Ochsenknecht und Koç haben eine gemeinsame Tochter namens Snow. 

Nach der schlagzeilenreichen Trennung ist Yeliz Koç wieder gemeinsam mit ihrem Ex-Partner vor der Kamera zu sehen. (Archivbild)
Nach der schlagzeilenreichen Trennung ist Yeliz Koç wieder gemeinsam mit ihrem Ex-Partner vor der Kamera zu sehen. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Sender verspricht Einblicke in "gemeinsame Zukunftsplanung"

Die Doku begleite "die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchtet auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen", teilte Sky mit. "Nach Jahren der Funkstille, ersten Annäherungsversuchen und der verhängnisvollen Verhaftung von Jimi in diesem Sommer, arbeitet das Duo nicht nur daran, einen gemeinsamen Alltag zu finden - sie geben auch Einblicke in ihre gemeinsame Zukunftsplanung."

Ochsenknecht war zuletzt im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen. Darin ging es auch um seine Festnahme im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen in deutschen Justizvollzugsanstalten nach Österreich ausgeliefert worden war. Dort wurde sein Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt. (dpa)

Mehr Artikel