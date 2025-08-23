Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stefanie Hertel springt für Stefan Mross ein. (Archivbild)
Stefanie Hertel springt für Stefan Mross ein. (Archivbild) Bild: Axel Heimken/dpa
Panorama
Stefanie Hertel: Bin sofort eingesprungen
Ihr Ex-Mann trauert, sie moderiert: Stefanie Hertel präsentiert am Wochenende im Ersten ersatzweise eine beliebte Schlagersendung. Für sie ist es Ehrensache - im 40. Fernsehjahr.

Rust.

Schlagersängerin Stefanie Hertel (46) war nach eigenem Bekunden sofort bereit, an diesem Sonntag die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" zu moderieren. Hauptmoderator Stefan Mross habe damit die Möglichkeit, in Ruhe von seiner verstorbenen Mutter Abschied zu nehmen, sagte Hertel der Deutschen Presse-Agentur. Die Idee dazu sei von der jetzigen Partnerin von Stefan Mross, Eva Luginger, gekommen. 

Der 49-jährige Mross trauert um seine Mutter Stefanie, die nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimat in Oberbayern gestorben war. Mross möchte dem SWR zufolge in diesen Tagen "in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten" sein. 

Wunsch von Mross: Ex-Frau Hertel soll moderieren

Dass Hertel die Moderation übernimmt, ist kein Zufall. Es war dem SWR zufolge der ausdrückliche Wunsch von Mross, dass seine Ex-Frau moderiert. Dies sei ein Zeichen des Zusammenhalts gerade in schweren Zeiten. 

Unterstützt wird Hertel in der Sendung von Schlagersängerin Uta Bresan (60). Sie moderierte bereits verschiedene TV-Sendungen und war als Sängerin in diversen Schlagersendungen zu Gast. 

Hertel seit 40 Jahren im Fernsehen - Teddybär-Song war Beginn

Hertel ist als Schlagersängerin seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast in der Sendung von Mross. In diesem Jahr feiert sie ihr 40. Fernsehjubiläum. Ihren ersten Auftritt hatte sie 1985 in der Sendung „Oberhofer Bauernmarkt“ im DDR-Fernsehen. Damals sang sie "Ich wünsch' mir einen kleinen Teddybär". Dieser Fernsehauftritt gilt als Beginn ihrer Karriere. "Vom Kameramann habe ich damals einen Teddybären geschenkt bekommen", sagte Hertel. Diesen habe sie heute noch. 

Millionen sehen die Sendung regelmäßig

Die Live-Sendung am Sonntag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr ist die vorletzte der aktuellen Staffel. Als Gäste erwartet werden unter anderem Hansi Hinterseer, Eloy de Jong und Francine Jordi. 

Das Format erreicht regelmäßig ein Millionenpublikum. In diesem Jahr werden zwölf Live-Sendungen von einer Freiluftbühne im Europa-Park in Rust bei Freiburg produziert. (dpa)

