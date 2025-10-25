Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit elf hat sie den ersten Film gedreht: Stefanie Stappenbeck,.
Mit elf hat sie den ersten Film gedreht: Stefanie Stappenbeck,. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Mit elf hat sie den ersten Film gedreht: Stefanie Stappenbeck,.
Mit elf hat sie den ersten Film gedreht: Stefanie Stappenbeck,. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Panorama
Stefanie Stappenbeck: Ich war in der DDR kein Kinderstar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Defa-Klassiker "Die Weihnachtsgans Auguste" von 1988 läuft im Advent jedes Jahr im Fernsehen. Dabei: die heutige TV-Kommissarin Stefanie Stappenbeck als kleines Kind. Was sie jetzt darüber denkt.

Berlin.

Schauspielerin Stefanie Stappenbeck hat mit elf Jahren zum ersten Mal vor der Kamera gestanden - sie sah sich aber nie als Kinderstar. "Als ich in der Schule vom DDR-Fernsehen entdeckt wurde und mit elf meinen ersten Film drehte, war ich nicht bekannt", sagt die 51 Jahre alte Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. "Den nächsten habe ich mit 13 gedreht: "Die Weihnachtsgans Auguste" – der Film läuft heute noch jedes Weihnachten im Fernsehen." 

Es erfülle sie bis heute immer noch mit großer Freude, dass sie so jung schon in einem Klassiker mitwirken durfte. "Aber ich war damals kein Star, sondern ein Kind, das ein- oder zweimal im Fernsehen zu sehen war." Es habe feste Regeln für Produktionen gegeben: "In der DDR wurde sehr darauf geachtet, dass kein Kult um Kinder entsteht. Gedreht wurde nie während der Schulzeit, geprobt wurde nach der Schule, gedreht in den Ferien. Das Kindeswohl stand immer im Mittelpunkt."

Stappenbeck ist vielen Zuschauern heutzutage eher als ZDF-Kommissarin Linett Wachow aus der Krimireihe "Ein starkes Team" bekannt. Die Episode "Für immer jung" (Samstag, 25. Oktober, 20.15 Uhr im ZDF) ist Folge Nummer 100 des Dauerbrenners aus dem Hause Ufa Fiction. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
26.10.2025
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
09.10.2025
3 min.
"Großstadtrevier"-Star Wanda Perdelwitz tödlich verunglückt
Perdelwitz spielte einige TV-Rollen. (Archivbild)
Millionen kannten sie aus dem "Großstadtrevier": Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist plötzlich und unerwartet gestorben - ein tödlicher Unfall. Der TV-Star wurde nur 41 Jahre alt. Kollegen trauern.
Marc Niedzolka und Markus Klemm, dpa
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
20.10.2025
2 min.
Andrea Sawatzki: Dachte lange, dass ich nicht lieben kann
Schauspielerin Andrea Sawatzki sah sich eigenen Angaben zufolge nach einer eigenen albtraumhaften Kindheit zunächst der Mutterrolle nicht gewachsen. (Archivbild)
Die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki erzählt von Gewalt, die sie als Kind erlebt habe. Als sie erwachsen war, sah sie sich der Rolle als Mutter nicht gewachsen.
Mehr Artikel