Eine Straßenbahn ist in Düsseldorf entgleist.
Eine Straßenbahn ist in Düsseldorf entgleist.
Panorama
Straßenbahn in Düsseldorf entgleist - 13 Verletzte
Am frühen Morgen entgleist eine Straßenbahn in Düsseldorf. Auch der Fahrer ist unter den zahlreichen Verletzten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Düsseldorf.

Bei einem Unfall einer Straßenbahn im Süden Düsseldorfs sind am frühen Morgen laut Polizeiangaben 13 Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Bahn sei entgleist, sagte eine Sprecherin, vermutlich sei das Stellwerk falsch eingestellt gewesen. Auch der Fahrer wurde verletzt. 

Wie ein dpa-Reporter beobachtete, brach die Straßenbahn bei dem Unfall auseinander. Ein Teil wurde gegen mehrere Oberleitungsmasten geschleudert. Der Einsatz dauert an. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel