Eine verletzte Frau wird von Rettungskräften versorgt.
Am Essener Hauptbahnhof wurden laut Polizei zwei Personen verletzt.
Eine verletzte Frau wird von Rettungskräften versorgt.
Am Essener Hauptbahnhof wurden laut Polizei zwei Personen verletzt.
Panorama
Streit eskaliert: Frau nach Messerangriff in Lebensgefahr
Einsatz von Polizei und Rettungskräften in Essen: Eine Frau verletzt eine andere Frau mit einem Messer lebensgefährlich. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.

Essen.

Eine Frau soll am Hauptbahnhof Essen im Streit eine andere Frau mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Es habe erst einen verbalen Streit und dann Handgreiflichkeiten gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend. "Die Frau wird aktuell notoperiert und schwebt in Lebensgefahr." Die Frau, die zum Messer gegriffen habe, sei leicht verletzt und werde ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass es weitere Beteiligte gebe, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Die Polizei habe die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Abläufen des Geschehens aufgenommen. 

Die Beamten waren demnach gegen 17.40 Uhr alarmiert worden. Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. (dpa)

