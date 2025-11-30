Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. (Archivbild)
Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. (Archivbild) Bild: Noah Hatz/dpa
Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen. (Archivbild)
Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen. (Archivbild) Bild: Chris Hofer/FRANZ NEUMAYR/dpa
Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. (Archivbild)
Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. (Archivbild) Bild: Noah Hatz/dpa
Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen. (Archivbild)
Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen. (Archivbild) Bild: Chris Hofer/FRANZ NEUMAYR/dpa
Panorama
Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Nonnen besetzen ihr altes Kloster und sorgen auf Instagram für Wirbel. Ein Lösungsvorschlag liegt auf dem Tisch. Doch die Schwestern und ihre Helferinnen sprechen von einem Knebelvertrag.

Elsbethen.

Im Streit um drei betagte Nonnen und das von ihnen besetzte Kloster in Österreich wird der Vatikan eingeschaltet. Die Fronten sind verhärtet: Die Ordensschwestern lehnten zuletzt ein Angebot zum Verbleib in Goldenstein bei Salzburg ab, weil sie das entsprechende Dokument laut ihrer Sprecherin als Knebelvertrag bewerten. Der zuständige Stiftsleiter, Markus Grasl, sieht seinen Vorschlag hingegen als Akt der Barmherzigkeit.

Propst Grasl werde nun die für Ordensangelegenheiten zuständige Vatikanbehörde einschalten, sagte sein Sprecher. Grasl habe alle Wünsche der über 80-jährigen Nonnen berücksichtigt, doch die hätten den Vorschlag kategorisch zurückgewiesen. "Was soll man ihnen noch geben, noch ermöglichen?", fragte sich der Sprecher.

Klosterbesetzung seit September

Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita hatten Anfang September ein ihnen zugewiesenes Altersheim verlassen, in das sie gegen ihren Willen verlegt worden waren. Sie verschafften sich Zutritt zum leerstehenden Kloster im Schloss Goldenstein bei Salzburg nahe der bayerischen Grenze. Dort hatten sie zuvor jahrzehntelang gewohnt und in der Klosterschule gearbeitet.

Die Nonnen gerieten mit der Besetzung und ihrer internationalen Medienpräsenz in Konflikt mit Grasl. Diese Woche ließ er ihnen eine geplante Vereinbarung zur Lösung des Streits zukommen. Darin sagte er unter anderem zu, dass sie bis auf weiteres in Goldenstein wohnen könnten und ihnen Pflegekräfte, ärztliche Versorgung und ein Geistlicher zur Verfügung gestellt würden. Außerdem werde das Gebäude altersgerecht adaptiert, hieß in dem Dokument, das der dpa vorliegt.

Bedingungen: Kein Instagram, kein Anwalt für die Nonnen

Doch die Vereinbarung enthält auch etliche Bedingungen: So müssten die Frauen etwa alle Aktivitäten in sozialen Medien einstellen. Dazu gehört ein Instagram-Kanal, der mittlerweile rund 111.000 Mal abonniert wurde. Außerdem müssten sie wieder zu einem Leben in klösterlicher Abgeschiedenheit zurückkehren. In den vergangenen Monaten hatten die Ordensschwestern laufend ehemalige Schülerinnen und Helferinnen sowie Journalisten empfangen.

Die Nonnen, die auch mit Anzeigen gegen Grasl und andere Kirchenvertreter vorgegangen waren, sollen zudem alle juristischen Schritte unterlassen und sich von ihrem Anwalt trennen, wie es in dem Dokument heißt. Die Helferinnen, die den drei Frauen bislang die Besetzung des Klosters ermöglicht haben, müssten ihre Tätigkeit in Goldenstein einstellen. Als Gäste seien sie jedoch weiterhin willkommen, sagte Grasl in einer Stellungnahme.

Laut einer Mitteilung, die von einer Sprecherin und Helferin der Nonnen verbreitet wurde, lehnen alle drei Ordensschwestern den Vorschlag ab. Er habe "den Charakter eines Knebelvertrages", hieß es. Überdies sei die Zusage für den Verbleib in Goldenstein nur vage formuliert und deshalb "juristisch wertlos", hieß es in der Mitteilung.

Der Ball liegt nun in Rom

Grasls Sprecher betonte hingegen, dass die Vereinbarung verbindlich wäre. Die Angelegenheit liege "jetzt nicht mehr in den Händen des Propstes", sondern in Rom.

Der Plan zur Lösung des Konflikts wurde nicht in Gesprächen mit den Nonnen erarbeitet, sondern von Grasl in Zusammenarbeit mit Kirchenvertretern. Der Probst betonte vor wenigen Tagen mit Blick auf die "Aktionen der Schwestern" und sein Angebot, dass er von dem christlichen Prinzip der Barmherzigkeit geleitet werde. Dieser Grundsatz bedeute "eine unverdiente, aber großzügige Zuwendung in großer, ja bedingungsloser Liebe", sagte er in einer Stellungnahme. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
27.11.2025
2 min.
Nach Kloster-Besetzung: Betagte Nonnen bekommen Angebot
Werden Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette den Vorschlag annehmen? (Archivbild)
Sie wollen nicht im Altenheim leben und kämpfen um ihr Zuhause in einem Kloster. Damit haben drei rebellische Ordensfrauen Aufsehen erregt. Jetzt macht der zuständige Stifts-Leiter ihnen ein Angebot.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
30.11.2025
6 min.
Thomas Gottschalk verwundert erneut mit Auftritt
Thomas Gottschalk kam mit seiner Ehefrau Karina zur Romy-Vergabe.
Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird mit der Diamant-Romy geehrt. Der 75-Jährige witzelt und wirkt beim Live-Auftritt zeitweise überfordert. Er selbst fand sich "wie üblich".
Matthias Röder und Ann-Kristin Wenzel, dpa
Mehr Artikel