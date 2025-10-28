Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Studie hat herausgefunden, was Ursachen für Verkehrsunfälle Älterer sind. (Symbolbild)
Eine Studie hat herausgefunden, was Ursachen für Verkehrsunfälle Älterer sind. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Eine Studie hat herausgefunden, was Ursachen für Verkehrsunfälle Älterer sind. (Symbolbild)
Eine Studie hat herausgefunden, was Ursachen für Verkehrsunfälle Älterer sind. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Panorama
Studie: Ältere verursachen Unfälle oft wegen Notfällen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Medizinische Notfälle wie Schwindel oder Herzinfarkt sind laut einer Studie bei Senioren oft Auslöser schwerer Unfälle. Was Forscher zur Vorbeugung empfehlen.

Berlin.

Von älteren Menschen verursachte schwere Verkehrsunfälle sind nach einer neuen Untersuchung häufig auf medizinische Notfälle und Probleme zurückzuführen. Das teilte die Björn Steiger Stiftung in Berlin mit. "Je älter der Verursacher des Unfalls, umso häufiger sind körperliche und geistige Mängel die Ursache", sagte der Leiter der Unfallforschung, Siegfried Brockmann.

Die Forscher haben eigenen Angaben zufolge Daten von 230.000 Unfällen ausgewertet, die von der Polizei aufgenommen wurden. Die Auswertung beziehe sich nur auf Unfälle mit getöteten und schwer verletzten Personen. In diesen Fällen seien Rettungssanitäter oder Ärzte vor Ort gewesen, die Informationen zum Gesundheitszustand der Verursacher gegeben hätten.

Was fanden die Forscher heraus?

Laut der Analyse der Unfalldaten der Polizei für die Jahre 2021 bis 2024 seien unter den Unfallverursachern im Alter von 75 bis 84 Jahren in 13 Prozent der Fälle "Sonstige körperliche oder geistige Mängel" Unfallursache gewesen - Platz zwei hinter der nicht beachteten Vorfahrt (17 Prozent).

In diese Kategorie fallen medizinische Notfälle. Schwindel, Unwohlsein, Krämpfe, Ohnmachtsanfälle bis hin zu lebensbedrohlichen Ereignissen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall während der Fahrt seien bei der Auswertung in erheblichem Ausmaß gefunden worden, hieß es laut Mitteilung. 

Bei den über 85-Jährigen seien Vorfahrtfehler und "körperliche und geistige Mängel" in jeweils 17 Prozent der Fälle als Ursache festgestellt worden. Zum Vergleich: Bei den Verursachern im Alter von 25 und 64 Jahren machten "körperliche und geistige Mängel" nur vier Prozent der Unfallursachen aus - Hauptgrund ist nicht angepasste Geschwindigkeit (19 Prozent).

Welche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen?

Statistisch gesehen sind ältere Menschen vergleichsweise selten in Verkehrsunfälle mit Personenschaden verwickelt. Zahlenmäßig sitzt die Gruppe der Berufstätigen viel häufiger am Steuer von Fahrzeugen. Nach einer Auswertung des Gesamtverbands der Versicherer waren 2023 insgesamt 21.500 Autofahrer und -fahrerinnen im Alter von 75 Jahren und älter an Verkehrsunfällen mit Toten und Verletzten beteiligt gewesen. 

Laut Brockmann machen zum Verhindern von Unfällen verpflichtende Gesundheitstests für ältere Fahrer und Fahrerinnen keinen Sinn, "da sich in den meisten Fällen diese Ereignisse schwer oder gar nicht vorhersagen lassen". Hausärzte könnten vielmehr mit der Hilfe eines noch zu entwickelnden Frage- und Untersuchungsverfahrens "problematische Fälle zumindest besser identifizieren". Ältere seien in der Regel in ärztlicher Behandlung.

Zugleich setzt Brockmann auf KI-Assistenten in Fahrzeugen, die zum Beispiel über Sensoren feststellten, wenn es einem am Steuer nicht gut geht.

Die Björn Steiger Stiftung setzt sich seit 1969 bundesweit für die Verbesserung von Notfallhilfe und Rettungswesen in Deutschland ein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
10.10.2025
6 min.
Balanceakt E-Scooter: Sicherheit statt Risiko
E-Scooter spalten die Gemüter: Die einen nervt es, dass sie auf dem Gehweg rumstehen – die anderen finden sie ungemein praktisch, um schnell voranzukommen.
Sie sind praktisch, aber auch sehr wacklig: Die Unfallzahlen mit E-Tretrollern steigen. Ein Experte erklärt, warum schon abgesenkte Bordsteine zum Problem werden können - und wie man sicherer fährt.
von Peter Löschinger, dpa
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
10.10.2025
4 min.
Gefahr auf dem E-Scooter: Forscher fordert Altersgrenze
Crashtest mit einem E-Scooter: Ein abbiegendes Auto erfasst den Dummy - der prallt hart auf den Wagen.
Angetrunken, zu zweit oder mit dem Handy in der Hand: E-Scooter-Nutzer sind häufig riskant unterwegs. Ein Unfallforscher fordert schärfere Regeln wie eine Altersgrenze und eine Führerscheinpflicht.
Rolf Schraa, dpa
Mehr Artikel