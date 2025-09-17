Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Längst gibt es Schulen mit Handyverbot. Allerdings ist die Situation in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. (Symbolbild)
Längst gibt es Schulen mit Handyverbot. Allerdings ist die Situation in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Längst gibt es Schulen mit Handyverbot. Allerdings ist die Situation in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. (Symbolbild)
Längst gibt es Schulen mit Handyverbot. Allerdings ist die Situation in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Panorama
Studie: Mehrheit fordert strengere Handy-Regeln an Schulen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigenes Handy generell erst ab etwa elf Jahren, soziale Medien ab 13,5 Jahren: Eine Studie zeigt, was Erwachsene über Smartphones in jungen Händen denken. Wie sieht es mit Handys auf Schulhöfen aus?

Wiesbaden.

Smartphones in Kinderhand? Erwachsene sprechen sich laut einer Studie mehrheitlich für strengere Handy-Regelungen an Schulen aus. 72 Prozent sind gegen die private Nutzung mitgebrachter Smartphones ohne ausdrückliche Einbettung in den Unterricht, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mitteilte. Bei Grundschulen sind es sogar 95 Prozent. Einem generellen, flächendeckenden Handyverbot für Mädchen und Jungen an allen Schulen stimmen 53 Prozent zu – und an Grundschulen 80 Prozent.

Für die Studie des BiB sind im Januar und Februar 2025 bundesweit 1.312 Deutsche ab 18 Jahren befragt worden. In Deutschland ist eine Debatte entbrannt, wie die Nutzung privater Handys in Schulen geregelt werden kann. Die Bundesländer gehen unterschiedlich mit dem Thema um. Hessen etwa hat kürzlich im neuen Schuljahr ein Handyverbot mit Ausnahmeregelungen eingeführt.

In der Befragung des BiB spricht sich zugleich eine Mehrheit dafür aus, dass Schulen unabhängig von privater Smartphone-Nutzung selbst einen verantwortungsvollen Einsatz des Internets und eine sinnvolle Nutzung von Handys im Unterricht vermitteln sollten.

Befragte: Social Media erst ab 13,5 Jahren

Und von welchem Alter an sollen Mädchen und Jungen generell ein Smartphone haben – und von wann an soziale Medien wie Instagram und Tiktok alleine nutzen dürfen? Das durchschnittlich befürwortete Mindestalter für den Besitz eines eigenen Handys in der Studie liegt bei 11,5 Jahren – und das favorisierte Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien bei 13,5 Jahren.

Die Studie versucht auch mit unterschiedlich informierten Teilgruppen der Befragten, den Einfluss aufklärender Informationen auf die Ansichten von Erwachsenen zu ergründen. Wer vor der Befragung über die Risiken digitaler Mediennutzung für Kinder und Jugendliche wie etwa Cybermobbing oder ungeeignete Inhalte informiert worden ist, spricht sich für ein im Schnitt noch vier Monate höheres Mindestalter aus als andere Befragte. Das gilt sowohl für den Besitz von Handys als auch für die Nutzung sozialer Medien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
4 min.
Smartphone in der Schule - was dafür und was dagegen spricht
Die Regeln sind unterschiedlich: Manche Schulen haben Handys komplett verbannt, andere sind weniger streng. Ob es flächendeckende Regeln gibt, entscheiden die Bundesländer selbst. (Symbolbild)
Lernhilfe, Störfaktor, Gesundheitsrisiko - über das Für und Wider von Handys an Schulen wird viel diskutiert. Was Experten dazu und über die richtige Dosis Smartphone beim Lernen sagen.
Jörg Ratzsch, dpa
29.08.2025
4 min.
Unterschiedliches Echo auf Handyverbot an Grundschulen
Das geplante Handyverbot an sächsischen Schulen sorgt weiter für Gesprächsstoff. (Symbolbild)
Die Gewerkschaft GEW spricht von "Showpolitik". Fast alle Grundschulen in Sachsen haben die Nutzung privater Handys schon geregelt. Die Regierung will das per Handyverbot nun grundsätzlich regeln.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
Mehr Artikel