Sturm "Betty" richtet Schäden in Irland an

Dublin.

Tausende Menschen ohne Strom, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume auf Straßen: Ein Sturm namens "Betty" hat in Irland in der Nacht zum Samstag Schäden angerichtet, vor allem im Süden des Landes. Ein Taxifahrer sei mit dem Schrecken davongekommen, als in der Hauptstadt Dublin ein Baum auf sein Auto stürzte, berichtete der Rundfunksender RTÉ am Samstag.