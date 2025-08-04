Sturm Floris macht Schotten und Iren das Leben schwer

Starker Wind sorgt für Stromausfälle, gesperrte Straßen und geschlossene Sehenswürdigkeiten in Schottland und Irland. Die Bevölkerung war vorgewarnt.

London. Sturm Floris hat das öffentliche Leben im Norden Großbritanniens und in Irland teils stark beeinträchtigt. In Irland waren am Vormittag 10.000 Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen ohne Strom, wie der Versorger EBS mitteilte. In Schottland wurden Straßen und Bahnstrecken zwischenzeitlich gesperrt, in Edinburgh blieb das weltberühmte Edinburgh Castle ebenso zu wie der Zoo in Glasgow.

Mehrere Straßen sind gesperrt worden. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa Mehrere Straßen sind gesperrt worden. Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Der Sender Sky berichtete von Windgeschwindigkeiten von umgerechnet rund 170 km/h im Nordosten Schottlands, Flüge auf die schottischen Inseln fielen teilweise aus. Die Behörden hatten bereits am Wochenende vor den Beeinträchtigungen durch den Sturm gewarnt und für einzelne Landesteile dazu aufgerufen, auf Reisen zu verzichten. (dpa)