Sturm Floris sorgt für Unwetter in Großbritannien und Irland.
Sturm Floris sorgt für Unwetter in Großbritannien und Irland.
Panorama
Sturm Floris macht Schotten und Iren das Leben schwer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Starker Wind sorgt für Stromausfälle, gesperrte Straßen und geschlossene Sehenswürdigkeiten in Schottland und Irland. Die Bevölkerung war vorgewarnt.

London.

Sturm Floris hat das öffentliche Leben im Norden Großbritanniens und in Irland teils stark beeinträchtigt. In Irland waren am Vormittag 10.000 Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen ohne Strom, wie der Versorger EBS mitteilte. In Schottland wurden Straßen und Bahnstrecken zwischenzeitlich gesperrt, in Edinburgh blieb das weltberühmte Edinburgh Castle ebenso zu wie der Zoo in Glasgow.

Mehrere Straßen sind gesperrt worden.
Mehrere Straßen sind gesperrt worden.
Der Sender Sky berichtete von Windgeschwindigkeiten von umgerechnet rund 170 km/h im Nordosten Schottlands, Flüge auf die schottischen Inseln fielen teilweise aus. Die Behörden hatten bereits am Wochenende vor den Beeinträchtigungen durch den Sturm gewarnt und für einzelne Landesteile dazu aufgerufen, auf Reisen zu verzichten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
