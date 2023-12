Sturm "Gerrit" fegt über Großbritrannien

Zugverbindungen fallen aus, Flüge werden gestrichen: Sturmtief "Gerrit" richtet vor allem in Schottland Verwüstungen an.

Manchester. Ein mutmaßlicher Tornado hat große Schäden im Großraum Manchester angerichtet. Etwa 100 Gebäude seien in der Nacht zum Donnerstag beschädigt worden, meldete die Nachrichtenagentur PA. Der britische Wetterdienst Met Office wollte sich am Morgen noch nicht festlegen, ob es sich um einen Tornado gehandelt hat, teilte jedoch mit, es sei wahrscheinlich. Auf Bildern in britischen Medien waren teils Häuser mit abgedeckten Dächern zu sehen.

Auch in anderen Teilen Großbritanniens richtete Sturm "Gerrit" Schäden an und brachte Schnee, Wind und Regen, die teils zu schweren Verkehrsbehinderungen führten. Vor allem Schottland war stark betroffen. Tausende Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Etliche Zugverbindungen wurden gestrichen und Strecken teilweise komplett gesperrt. Auch am Londoner Flughafen Heathrow waren Flüge wegen des Sturms gestrichen worden.

