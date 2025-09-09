Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kein Urlaubswetter auf Mallorca.
Kein Urlaubswetter auf Mallorca. Bild: Clara Margais/dpa
In Palma gab es Dutzende Einsätze.
In Palma gab es Dutzende Einsätze. Bild: Clara Margais/dpa
Angekündigt wurden bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter.
Angekündigt wurden bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Bild: Clara Margais/dpa
Kein Urlaubswetter auf Mallorca.
Kein Urlaubswetter auf Mallorca. Bild: Clara Margais/dpa
In Palma gab es Dutzende Einsätze.
In Palma gab es Dutzende Einsätze. Bild: Clara Margais/dpa
Angekündigt wurden bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter.
Angekündigt wurden bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Bild: Clara Margais/dpa
Panorama
Sturm und Regen sorgen für Chaos auf Mallorca
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heftiger Regen, starke Winde und Probleme am Flughafen: Auf Mallorca löst ein Unwetter erhebliche Probleme aus – und die Behörden warnen, dass die Gefahr noch nicht ganz gebannt ist.

Palma.

 Ein Unwetter hat auf Mallorca Überschwemmungen, Flugausfälle und weitere Schäden verursacht. Bis 18.00 Uhr gab es auf der spanischen Urlaubsinsel rund 80 Einsätze, vor allem wegen überschwemmter Straßen und Keller sowie umgestürzter Bäume, wie der Notfalldienst der Balearen mitteilte. Besonders betroffen waren demnach mit 41 beziehungsweise 18 Einsätzen die mallorquinische Hauptstadt Palma sowie Calvià im Südwesten der Insel.

Am Flughafen Son Sant Joan in Palma wurden nach Angaben der Flughafenbehörde Aena bis zum Nachmittag 41 Flugausfälle, neun Umleitungen und zahlreiche Verspätungen registriert. Insgesamt seien für Dienstag in Palma 906 Flüge geplant gewesen, hieß es. Medien berichteten von Chaos.

Umgestürzte Bäume liegen an der Strandpromenade von Palma.
Umgestürzte Bäume liegen an der Strandpromenade von Palma. Bild: Clara Margais/dpa
Umgestürzte Bäume liegen an der Strandpromenade von Palma.
Umgestürzte Bäume liegen an der Strandpromenade von Palma. Bild: Clara Margais/dpa

Die Behörden hatten für Dienstag bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter angekündigt. Sturmböen erreichten nach amtlichen Angaben teils mehr als 90 Kilometer pro Stunde. Auch an der Meerespromenade in Palma wurden mehrere Bäume vom starken Wind entwurzelt.

Ab dem späten Nachmittag verbesserte sich die Lage zusehends. Ganz gebannt ist die Gefahr allerdings nicht: Die vom Wetterdienst Aemet für Mallorca und auch für die anderen Balearen-Inseln ausgerufene zweithöchste Warnstufe Orange gilt noch bis 7.00 Uhr am Mittwoch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
15.08.2025
2 min.
Bodenpersonal von Ryanair in Spanien streikt
Der Streik des Bodenpersonals für Ryanair in Spanien hatte zunächst kaum Auswirkungen für die Passagiere. Es gab leichte Verspätungen, aber von gestrichenen Flügen wurde nichts bekannt.
Mitten in der Urlaubssaison starten Mitarbeiter des Bodenpersonals in Spanien einen Streik. Die Auswirkungen dürften sich jedoch in Grenzen halten. Das liegt auch an einer staatlichen Vorgabe.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
14.08.2025
2 min.
Deutscher in Palma wegen sexueller Belästigung festgenommen
Spanische Polizisten haben auf Mallorca einen jungen Deutschen festgenommen, der in ein Hotelzimmer eingedrungen und dort einer wildfremden Frau ans Bein gefasst hat. Der Vorwurf lautet auf sexuelle Belästigung.
Eine deutsche Touristin schreckt nachts in ihrem Hotel auf Mallorca aus dem Schlaf auf. Neben ihr auf dem Bett sitzt ein Wildfremder. Was der Mann dann tut, könnte ihm noch viel Ärger einbringen.
12:23 Uhr
2 min.
Immunität aufgehoben – Razzia bei AfD-Politiker Krah
Der Bundestag hat Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah genehmigt (Archivbild).
Nach Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah werden Büros und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche.
Mehr Artikel