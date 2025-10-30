Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wird das Rätsel um den Verbleib von Amelia Earthart und ihrer Lockheed Electra 10E im nächsten Jahr endlich gelöst? (Archivbild)
Wird das Rätsel um den Verbleib von Amelia Earthart und ihrer Lockheed Electra 10E im nächsten Jahr endlich gelöst? (Archivbild)
Panorama
Suche nach Amelia Earharts Flugzeug verschoben
Fast 90 Jahre nach Amelia Earharts mysteriösem Verschwinden verzögert sich die Suche nach ihrem Flugzeug. Doch die Hoffnung auf eine spektakuläre Entdeckung bleibt. Grund ist ein rätselhaftes Objekt.

Nikumaroro.

Eine geplante Expedition zur Suche nach dem verschollenen Flugzeug der Flugpionierin Amelia Earhart im Pazifik verzögert sich bis zum kommenden Jahr. Statt wie ursprünglich für Anfang November geplant, will das Forscherteam der Purdue University und der US-Organisation Archaeological Legacy Institute (ALI) nun erst im Jahr 2026 zu der abgelegenen Insel Nikumaroro im Inselstaat Kiribati aufbrechen. 

Grund seien logistische Hürden und die Notwendigkeit zusätzlicher Genehmigungen aus Kiribati, teilte die Purdue University im US-Bundesstaat Indiana mit – Earharts einstige akademische Heimat.

Ein genauer Termin wurde zunächst nicht genannt. Der Sender WFYI aus Indianapolis berichtete, dass wahrscheinlich April 2026 das frühestmögliche Datum für die Expedition ist, nach dem Ende der Zyklon-Saison in der Region.

Rätselhaftes "Taraia-Objekt"

Ziel der Mission ist es, in der flachen Lagune der Koralleninsel Nikumaroro eine auffällige Struktur zu untersuchen, die auf Satellitenbildern zu sehen ist und als sogenanntes "Taraia-Objekt" bekannt wurde. 

Das Gebilde misst etwa zehn Meter – so lang wie der Rumpf von Earharts zweimotoriger Lockheed Electra 10E, mit der sie 1937 über dem Pazifik spurlos verschwand. Forschende hoffen, dass es sich dabei um Wrackteile des legendären Flugzeugs handeln könnte.

Überzeugende Beweise

"Die Verschiebung eines so komplexen Projekts stellt uns und unsere Partner vor logistische und finanzielle Herausforderungen, aber wir müssen das akzeptieren", sagte Richard Pettigrew, Geschäftsführer von ALI. In den vergangenen vier Jahren hätten die Wissenschaftler bereits andere Hürden bezüglich der Expedition überwunden.

"Aufgrund der überzeugenden Beweise, die uns vorliegen, müssen wir einfach nach Nikumaroro reisen und das Taraia-Objekt genauer untersuchen", betonte er. In Kürze werde ein überarbeiteter Projektplan vorgelegt.

 Ungelöstes Rätsel der Luftfahrtgeschichte

Das Team plant, zunächst mit Unterwasserdrohnen, Magnetometern und Sonar den Meeresboden zu kartieren. Eine mögliche Bergung von Teilen des Objekts wäre dann erst im weiteren Verlauf der Mission vorgesehen.

Die Suche nach Earharts Flugzeug gilt als eines der größten ungelösten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Die US-Pilotin war am 2. Juli 1937 während ihres Versuchs, als erste Frau die Erde zu umrunden, zusammen mit ihrem Navigator Fred Noonan über dem Pazifik verschollen.

Zahlreiche Expeditionen suchten seither nach Spuren – unter anderem auf Nikumaroro, wo bereits Knochen und Gegenstände gefunden wurden, die aus den 1930er Jahren stammen könnten. (dpa)

