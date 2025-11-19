Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fähre lief auf Grund.
Die Fähre lief auf Grund. Bild: Uncredited/The Korea Coast Guard via Yonhap/AP/dpa
Die Küstenwache ist im Einsatz.
Die Küstenwache ist im Einsatz. Bild: XinHua/dpa
Die Fähre lief auf Grund.
Die Fähre lief auf Grund. Bild: Uncredited/The Korea Coast Guard via Yonhap/AP/dpa
Die Küstenwache ist im Einsatz.
Die Küstenwache ist im Einsatz. Bild: XinHua/dpa
Panorama
Südkoreanische Fähre mit 267 Menschen auf Grund gelaufen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Aufprall der Fähre sind nach bisherigem Stand fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Passagiere werden derzeit mit Patrouillenbooten in Sicherheit gebracht.

Seoul.

Eine südkoreanische Fähre mit 267 Menschen an Bord ist vor der Südwestküste des Landes auf Grund gelaufen. Bei dem Aufprall am Rande einer unbewohnten Insel sollen sich fünf Menschen leicht verletzt haben, meldete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Weitere Opfer wurden von der örtlichen Küstenwache bislang nicht registriert.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit), als die Fähre von der südkoreanischen Ferieninsel Jeju zur Küstenstadt Mokpo fuhr. Die genauen Hintergründe, warum das Schiff auf Grund lief, sind bislang nicht bekannt. Laut Yonhap wurde im Bug der Fähre ein Loch entdeckt, es sei jedoch bislang kein Wasser eingefallen. Die Küstenwache transportiert die Passagiere derzeit mit Patrouillenbooten zu einem nahe gelegenen Pier. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
10.11.2025
2 min.
Brandgeruch im Cockpit - Fluggäste zurück in Paris
Grund für die Umleitung war laut Airline Brandgeruch im Cockpit.
Eine Maschine der Air France ist auf dem Weg nach Südkorea. Doch das Flugzeug wird nach Bayern umgeleitet, als sich ein komischer Geruch bemerkbar macht.
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel