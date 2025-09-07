Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Naomi Campbell gab in München ihr Debüt am DJ-Pult.
Naomi Campbell gab in München ihr Debüt am DJ-Pult. Bild: Matthias Balk/dpa
Naomi Campbell gab in München ihr Debüt am DJ-Pult.
Naomi Campbell gab in München ihr Debüt am DJ-Pult. Bild: Matthias Balk/dpa
Panorama
Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Früher begeisterte sie als eines der ganz großen Supermodels auf den Laufstegen der Welt - jetzt versucht sich Naomi Campbell in einem anderen Metier.

München.

DJ-Pult statt Laufsteg: Topmodel Naomi Campbell hat in München ihr Debüt als DJane gegeben. Dort trat sie beim "Ye Summer Closing" auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt. "Vom Cover der "Vogue" auf die DJ-Bühne", hieß es in der Ankündigung. 

Bevor sie das Podium betrat, bekreuzigte sich die 55-Jährige. Sie wirkte zunächst etwas angespannt, schien aber mit der Zeit aufzutauen. 

Früher stand sie auf dem Laufsteg, jetzt am DJ-Pult.
Früher stand sie auf dem Laufsteg, jetzt am DJ-Pult. Bild: Matthias Balk/dpa
Früher stand sie auf dem Laufsteg, jetzt am DJ-Pult.
Früher stand sie auf dem Laufsteg, jetzt am DJ-Pult. Bild: Matthias Balk/dpa

"Wir waren einfach die Ersten, die sie angefragt haben", sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Die Idee sei entstanden, als in sozialen Medien Videos davon kursierten, wie sich Campbell im privaten Kreis als DJane ausprobierte.

Zwischen 3.000 und 4.000 Tickets wurden nach Veranstalterangaben für das Festival verkauft, bei dem Campbell abends als Top-Act auftrat. Darunter waren Fans, die nicht unbedingt für die Musik gekommen waren, sondern in erster Linie das große Model-Idol von damals einmal in echt sehen wollten. 

Anja Schroth war extra aus Nürnberg nach München gekommen, um ihr Idol zu sehen. "Sie ist ja in meinem Alter und ich finde es gut, was die alles so leistet und wie toll sie noch aussieht", sagte sie. 

Campbell gehörte in den 1990er Jahren mit Kolleginnen wie Claudia Schiffer und Cindy Crawford zur ersten Generation der wirklichen Supermodels, die eine ganze Mode-Ära prägten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
19:43 Uhr
4 min.
Bayern siegt gegen Bayer dank Doppelschlag vor Rekordkulisse
Leverkusens Nationalspielerin Carlotta Wamser (l) ringt mit Bayerns Jovana Damnjanovic um den Ball.
Die Fußballerinnen des FC Bayern spielen zum Bundesliga-Auftakt in der Allianz Arena - und das gleich vor einer deutschlandweiten Rekordkulisse. Gegen Leverkusen reichen zwei starke Aktionen.
David Joram, dpa
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
06.09.2025
3 min.
Tausende nehmen Abschied von Armani
Der Sarg steht in dem Saal, in dem Giorgio Armani früher seine Modeschauen abnahm.
Der Sarg steht in dem Saal, in dem der Modemacher früher seine Defilees abnahm. Die Beerdigung ist für Montag in kleinem Kreis geplant. Danach soll das Testament eröffnet werden.
11:15 Uhr
1 min.
Letzte Chance dieses Jahres: Freibad Hainichen kurz vor dem Saisonende
Im Freibad Hainichen neigt sich die Saison dem Ende zu.
Nur noch wenige Tage hat das Freibad geöffnet - die Saison schließt mit einem Highlight.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel