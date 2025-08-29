Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Er jubelt, sie wirft ihm einen verliebten Blick zu: Travis Kelce und Taylor Swift bei einem College-Football-Spiel.
Er jubelt, sie wirft ihm einen verliebten Blick zu: Travis Kelce und Taylor Swift bei einem College-Football-Spiel.
Panorama
Swift und Kelce zeigen sich nach Verlobung im Stadion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist der erste gemeinsame Auftritt nach der überraschenden Verlobungs-Verkündung: Die Megastars Taylor Swift und Travis Kelce besuchen zusammen ein College-Football-Spiel in Kansas City.

Kansas City.

Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Verlobung haben sich Taylor Swift und Travis Kelce zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden frisch verlobten Superstars besuchten am Donnerstagabend das College-Football-Spiel zwischen den Nebraska Cornhuskers und den Cincinnati Bearcats im Arrowhead-Stadion in Kansas City (Missouri). 

Fotos zeigen die Pop-Sängerin und den Football-Profi (beide 35) zusammen in einer Loge. Auf einem Bild sieht man, wie Kelce in einem rot-weiß gestreiften Rugby-Shirt sein früheres Collegeteam anfeuert, während Swift daneben sitzt und lachend zu ihm hochschaut. 

Travis Kelce und Taylor Swift schauten sich von einer Loge aus das Spiel zusammen an.
Travis Kelce und Taylor Swift schauten sich von einer Loge aus das Spiel zusammen an.
Kelce stammt aus dem US-Bundesstaat Ohio und besuchte dort die University of Cincinnati, wo er für deren Mannschaft (Bearcats) spielte. Er und Swift hatten am Dienstag mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung verkündet. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", teilten die beiden US-Amerikaner mit. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. (dpa)

