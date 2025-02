"T" wie Travis? Taylor Swift trägt mysteriöse Kette am Bein

Bei den Grammys ging Superstar Taylor Swift diesmal leer aus. Doch mit einem besonderen Schmuckstück sorgte sie bei der Verleihung für Gesprächsstoff.

Los Angeles.

US-Superstar Taylor Swift ist bei der diesjährigen Grammy-Preisverleihung trotz mehrfacher Nominierung leer ausgegangen. Die 35-Jährige, die auf der Bühne den Preis für das "beste Country-Album" an Beyoncé überreichte, sorgte dennoch für Gesprächsstoff.

An ihrem Oberschenkel trugt sie eine Kette mit dem Buchstaben "T". Fans in den sozialen Netzwerken sahen darin keine Anspielung auf ihren eigenen Vornamen, sondern auf den ihres Partners Travis Kelce.

Swift sorgte mit einer Buchstaben-Kette für Rätsel. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Swift sorgte mit einer Buchstaben-Kette für Rätsel. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Swift ist für ihre Liebe zum Detail bekannt und verpackt in ihren Outfits - ebenso wie in ihrer Musik - gerne Anspielungen. Ihr Kleid war rot: Das ist auch die Farbe des Trikots der Kansas City Chiefs - also des American-Football-Teams, für das Kelce spielt.

Fans bezogen sich in ihrer Deutung auch auf zwei Songs von Swift. "Was, wenn er "meine" auf meinen Oberschenkel geschrieben hat? Nur in meinen Gedanken?", heißt es im Track "Guilty as Sin?". In "Call It What You Want" singt Swift: "Ich möchte seine Initialen tragen / An einer Kette um meinen Hals".

Swift hat in der Vergangenheit bereits 14 Grammys gewonnen. (dpa)