Täter stellen sich nach Randale in Forensik am Niederrhein

Mehrere randalierende Patienten in der psychiatrischen Klinik sollen Barrikaden gebaut und Möbel angezündet haben. Die Polizei rückt mit Spezialeinheiten an - und kann die Lage damit auflösen.

Bedburg-Hau.

Mit einem Großeinsatz von Polizeikräften und Spezialeinheiten hat die Polizei eine Randale in der forensischen LVR-Klinik in Bedburg-Hau am Niederrhein aufgelöst. Mehrere Störer hatten nach Angaben eines Polizeisprechers für eine "Sicherheitsstörung" gesorgt. Die Personen seien mittlerweile unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch das Feuer in dem Gebäude sei gelöscht.