Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht.
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt.
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen.
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht.
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt.
Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen.
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Panorama
Tagelange Suche nach Grundschüler: Leiche im Wald gefunden
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Ermittlern gehen davon aus, dass dem Kind Schlimmes widerfahren ist.

Güstrow.

Bedrückte Anspannung herrscht in dem kleinen mecklenburgischen Ort Klein Upahl. Mannschaftswagen der Polizei stehen auf einem Parkplatz. Bereitschaftspolizisten kontrollieren die Zufahrt. Ein Rechtsmediziner fährt mit seinem Auto über den Platz und weiter in Richtung eines Waldes. Dort wurde ein grausiger Fund gemacht: eine Kinderleiche. Es handelt sich laut Polizei nach bisheriger Kenntnis um den seit Tagen vermissten achtjährigen Fabian aus dem nahegelegenen Güstrow.

Gewissheit über die Identität soll nach Aussage eines Polizeisprechers eine rechtsmedizinische Untersuchung bringen. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass es sich vorbehaltlich der rechtsmedizinischen Untersuchung um den seit Freitag vermissten achtjährigen Jungen aus Güstrow handelt", teilten die Rostocker Staatsanwaltschaft und die Polizei mit.

Die Spurensicherung befand sich am Dienstag in dem unwegsamen Gelände südlich von Rostock bereits im Einsatz. Die Ermittler gehen von einer Straftat aus. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Tagelange Suche nach "Nadel im Heuhaufen"

Tagelang war mit großem Aufwand in und um Güstrow nach dem Jungen gesucht worden. Der Grundschüler hatte laut Polizei am Donnerstag vergangener Woche früher die Schule verlassen. Am Freitag durfte er demnach weiterhin wegen Unwohlseins zu Hause bleiben. Dort war er nach Kenntnis der Polizei allein und die Mutter auf Arbeit.

Fabian hatte demnach die Erlaubnis, rauszugehen. Mit seiner Mutter sei allgemein vereinbart gewesen, zu welcher Uhrzeit er abends zu Hause sein muss. Als er zu dieser Zeit nicht zu Hause war, habe die Mutter zunächst selbst versucht, den Jungen ausfindig zu machen. Gegen 20.30 Uhr meldete sie ihn schließlich als vermisst. Der Junge galt laut Polizei als zuverlässig und nicht als Ausreißer.

Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen.
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen.
Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Zunächst war vermutet worden, der Junge habe am Tag seines Verschwindens zu seinem Vater fahren wollen. Spürhunde hatten die Spur des Jungen laut Polizei bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgt. An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna, wo der Vater lebt, habe der Hund wieder angesetzt, hieß es am Wochenende. Der Hund habe dort eine Fährte gefunden, die sich dann in dem nahegelegenen Wald erst einmal verloren habe.

Was die Polizei alles unternommen hat

Zahlreiche Einsatzkräfte hatten nach Fabian gesucht per Hubschrauber, mit Hunden und Booten. Polizisten waren von Haustür zu Haustür gegangen, hatten Abrisshäuser und Gewerbeflächen in Güstrow und im Umland durchsucht.

Allein am Montag waren 200 Kräfte im Einsatz. Eine Polizeisprecherin sprach von der "Nadel im Heuhaufen". Der Polizei fehlten konkrete Anhaltspunkte. Sie ging bei der Suche teils nach dem Ausschlussprinzip vor.

Am Montagabend schlugen dann mehrere Spürhunde unabhängig voneinander auf dem südlich von Güstrow gelegenen Inselsee an. Danach richteten sich die Blicke auf das Gewässer. Die am Abend wegen Dunkelheit unterbrochene Suche setzte die Berufsfeuerwehr Rostock unter anderem mit Tauchern am Dienstagvormittag fort. Hunderte Meter, teils dicht bewachsen und mit breitem Schilfgürtel untersuchten die Feuerwehrleute mit einem Sonargerät, vom Ufer aus in Wathosen und unter Wasser - ohne Ergebnis.

Spaziergängerin findet Kinderleiche

Dann die schockierende Nachricht: Nach Worten eines Polizeisprechers meldete sich am Vormittag eine Spaziergängerin, die nahe Klein Upahl südwestlich von Güstrow in einem Wald die Kinderleiche gefunden hatte. Dort versammelte sich am Dienstag neben der Polizei auch mehrere Medienvertreter. Der Zugang zum Fundort wurde aber abgesperrt - auch, weil noch Spezialhunde zum Einsatz kommen sollten.

Wie der Junge mutmaßlich in den Wald gekommen ist, warum er sein Handy nicht dabeihatte - viele Fragen sind offen. "Wir stehen ganz am Anfang", sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, Harald Nowack, der Deutschen Presse-Agentur.

Trauergottesdienst geplant

Die Mutter hatte sich nach dem Verschwinden noch per Video mit einem Aufruf an ihren Sohn gewandt. "Mama möchte nur, dass Du nach Hause kommst", hatte die hörbar mitgenommene Frau in der auf Facebook geteilten Aufnahme gesagt. Sie wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft nun durch speziell geschultes medizinisches Personal betreut - ebenso der Vater.

Der Güstrower Bürgermeister zeigte sich bestürzt von dem Fund der Leiche. "Die Güstrower sind entsetzt, fassungslos und traurig", wurde Sascha Zimmermann (FDP) in einer Mitteilung zitiert. Er sei in Gedanken bei der Familie und den Angehörigen. "Den Einsatzkräften und allen Helfern danke ich für ihre unermüdliche Suche. Güstrow muss jetzt zusammenhalten!"

Für Dienstagabend war seiner Aussage nach ein Trauergottesdienst in der Güstrower Pfarrkirche St. Marien geplant. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
2 min.
DNA-Analyse soll Identität von Kinderleiche klären
Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen, die zur Aufklärung des gewaltsamen Todes eines Kindes führen.
Nach dem Fund einer Kinderleiche südwestlich von Güstrow besteht weiterhin keine letzte Gewissheit, dass es sich um den vermissten Fabian handelt. Eine DNA-Analyse soll nun Aufklärung bringen.
14.10.2025
1 min.
Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht
Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht.
Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Was bisher über den Vermisstenfall und den Leichenfund bekannt ist.
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel