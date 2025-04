Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder bei Ironman-Training schwer gestürzt: Wie lange fällt er aus?

Thorsten Schröder präsentiert Millionen ARD-Zuschauern regelmäßig die Nachrichten des Tages. Doch jetzt hat er sich beim Radfahr-Training schwer verletzt. Fällt er nun länger aus?

Hamburg.

„Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder hatte beim Training auf Fuerteventura mit dem Fahrrad einen Unfall. „Ein Sturz, ein Knacken, schon war das Trainingscamp vorbei, bevor es richtig angefangen hatte. Der Schlüsselbeinbruch wird nun operiert“, schrieb der 57-Jährige auf Instagram. Er habe für den Extrem-Triathlon Norseman in Norwegen trainiert.

Schlüsselbein gebrochen

In einem kurzen Video, das Thorsten Schröder auf Instagram gepostet hat, ist sein linker Arm in einer Armschlinge zu sehen. Er trinkt in dem Clip einen Schluck aus einer großen Tasse, lächelt in die Kamera und scheint trotzdem gut drauf zu sein. „Statt Leistungsschub auf Fuerte erstmal Pause. Und trotzdem die Hoffnung, am 2.8. fit in den Eidfjord zu springen“, schreibt er dazu. Dutzende User drücken ihm die Daumen - und wünschen ihm unter diesem Post eine schnelle Genesung.

Teilnahme am Ironman weiter im Auge

Das norwegische Eidfjord, rund 100 Kilometer östlich der Stadt Bergen, ist Starpunkt für einen ganz besonderen Wettbewerb in diesem Jahr. 250 Teilnehmer aus der ganzen Welt werden dort 3,8 Kilometer im Fjord schwimmen. Dann geht es 180 Kilometer mit dem Fahrrad das Måbødalen hinauf und über die Hardangervidda-Hochebene nach Rjukan. Am Ende muss noch ein voller Marathon zum Gaustatoppen gelaufen werden. Schröder hat schon zweimal erfolgreich an einem solchen Extrem-Wettbewerb teilgenommen - 2017 und 2022 am Ironman auf Hawaii.

Schröder ist auch Buchautor und Fan von St. Pauli

Der Hobby-Triathlet und Hobby-Radrennfahrer Schröder ist auch ein Sport- und Reisebuchautor. So hat er schon Bücher über den Ironman und seine Vorbereitung darauf geschrieben mit Titeln wie „Nachrichten vom Ironman“ und „Mit jeder Faser“. Früher hatte er auch live für den NDR-Hörfunk von Radsportveranstaltungen berichtet. Als Kind hatte er begeistert Fußball gespielt. Diesen Sport musste er aber wegen eines Wirbelleidens aufgeben. 1983 besuchte er erstmals ein Spiel des Hamburger Fußballclubs FC St. Pauli und wurde sofort Fan. Als dieser Klub vor der Pleite stand, kaufte er 2006 eine Lebensdauerkarte für einen Stehplatz, um ihn zu unterstützen.

Thorsten Schröder hat schon mehrfach an Extrem-Wettbewerben teilgenommen, so wie hier auf dem Foto am "Hamburg Wasser World Triathlon" 2024. Foto: Bild: Imago/Ingo Kutsche Thorsten Schröder hat schon mehrfach an Extrem-Wettbewerben teilgenommen, so wie hier auf dem Foto am "Hamburg Wasser World Triathlon" 2024. Foto: Bild: Imago/Ingo Kutsche

Seit 2007 schon Sprecher der Tagesschau um 20 Uhr

Beim NDR-Hörfunk begann Thorsten Schröder 1991 als freier Mitarbeiter parallel zu einer Anstellung bei einer Tageszeitung. Nach seinem Abschluss als Diplom-Volkswirt 1993 arbeitete er kurz bei Radio FFB in Bayern. 1994 kehrte er zum NDR nach Hamburg zurück, wo er ein Volontariat absolvierte. Danach war er als Redakteur und Reporter für NDR 90,3 tätig. Seit 1999 präsentierte er in der Tagesschau die Nachrichten, seit 2007 auch in der Hauptsendung zur Primetime um 20 Uhr.

Rückkehr trotz Verletzung schon bald

Trotz seines Schlüsselbeinbruchs wird Schröder schon bald auf den Bildschirm zurückkehren. Schon vom kommenden Sonntag an werde er wieder in der „Tagesschau“ zu sehen sein, teilte eine Sprecherin des NDR der Deutschen Presse-Agentur (dpa) dazu auf Anfrage jetzt mit. (juerg/dpa)