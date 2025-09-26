Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sängerin Juliette Schoppmann (links) musste ins Krankenhaus - ihre Frau bittet um Verständnis für Auftritt-Absagen. (Archivbild)
Die Sängerin Juliette Schoppmann (links) musste ins Krankenhaus - ihre Frau bittet um Verständnis für Auftritt-Absagen. (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa
Panorama
Tahnee sagt Shows ab: Ehefrau Juliette im Krankenhaus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Comedienne Tahnee verschiebt mehrere Shows. Der Grund: Ihre Ehefrau Juliette Schoppmann musste operiert werden. Genesungswünsche kommen auch von prominenten Stimmen.

Köln.

Die Komikerin Tahnee sagt mehrere ihrer Auftritte ab - wegen eines Krankenhausaufenthalts ihrer Ehefrau Juliette Schoppmann, die notoperiert werden musste. Die Sängerin sei in der Nacht operiert worden, sagte Tahnee (33) in einem Video auf der Plattform Instagram. Es sei nicht die erste Not-OP der Musikerin. "Das ist auch der Grund, warum ich jetzt die Shows in Fulda, Darmstadt und Mainz verschieben muss." 

Die Auftritte sollten an diesem Wochenende stattfinden. Bei den Fans bedankte sich Tahnee für das Verständnis.

Genesungswünsche über Instagram

Schoppmann (heute 45) war Zweitplatzierte in der ersten Staffel der RTL-Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar". Warum sie ins Krankenhaus musste, blieb zunächst unklar. Es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut", sagte Tahnee. Die Sängerin und die Comedienne sind seit 2023 verheiratet.

Zahlreiche Prominente sendeten über Instagram Genesungswünsche - darunter "Let's Dance"-Juror Jorge González und Puppenspieler Sascha Grammel. (dpa)

