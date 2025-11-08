Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
"Kalmaegi" hatte am Freitag Vietnam erreicht.
"Kalmaegi" hatte am Freitag Vietnam erreicht. Bild: Hau Dinh/AP/dpa
Es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre.
Es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen.
Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen.
Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen. Bild: Tuong Quan/Vietnam News Agency/AP/dpa
"Kalmaegi" hatte am Freitag Vietnam erreicht.
"Kalmaegi" hatte am Freitag Vietnam erreicht. Bild: Hau Dinh/AP/dpa
Es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre.
Es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen.
Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen.
Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen. Bild: Tuong Quan/Vietnam News Agency/AP/dpa
Panorama
Taifun hinterlässt Zerstörung auf Philippinen und Vietnam
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" kämpfen die Philippinen und Vietnam mit enormen Schäden. Immer mehr Tote werden geborgen. Und der nächste Sturm rollt bereits an.

Manila.

Der heftige Taifun "Kalmaegi" hat auf den Philippinen und in Vietnam eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Auf den Philippinen sei die Zahl der Toten auf über 200 gestiegen, teilte der Katastrophenschutz am Samstag mit. In Vietnam kamen nach Angaben der Regierung mindestens fünf Menschen ums Leben, drei weitere werden noch vermisst. 

"Kalmaegi" hatte in den vergangenen Tagen mit orkanartigen Böen, heftigen Regenfällen und meterhohen Flutwellen zunächst auf den Philippinen gewütet. Es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre - viele Menschen haben in Schlamm und Wassermassen alles verloren. Mindestens 204 Menschen kamen nach Angaben des Katastrophenschutzes ums Leben. 109 weitere wurden demnach noch vermisst. Insgesamt sind fast drei Millionen Bewohner des Inselstaates von den Folgen des Wirbelsturms betroffen.

Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen.
Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen.
Trümmer entlang einer Straße auf den Philippinen. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa

Am Freitag zog "Kalmaegi" dann weiter nach Vietnam. Nach Angaben der Regierung wurden dort rund 2.600 Häuser beschädigt. Auf in Medien verbreiteten Fotos waren abgedeckte Häuser, Trümmer und zerstörte Märkte zu sehen. Mehr als eine halbe Million Menschen waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Besonders schwer betroffen war die südliche Küstenregion Binh Dinh. Es kam zu weitflächigen Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden viele Flüge gestrichen. Auch Bahnlinien waren betroffen. Die Behörden hatten die Bevölkerung aufgefordert, möglichst in den Häusern zu bleiben.

Neuer Taifun rauscht auf die Philippinen zu

Derweil ist schon der nächste Sturm im Anmarsch: "Fung-Wong", der nun ebenfalls Taifunstärke erreicht hat, zieht nach Angaben des Wetterdienstes Pagasa mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde auf die nördlichen Philippinen zu. Er bedroht nach Angaben der Behörden auch Gebiete, die bereits von "Kalmaegi" verwüstet wurden. 

Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen.
Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen. Bild: Tuong Quan/Vietnam News Agency/AP/dpa
Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen.
Es kam in Vietnam zu Stromausfällen, Bäume wurden entwurzelt, zudem wurden Flüge gestrichen. Bild: Tuong Quan/Vietnam News Agency/AP/dpa

Den Prognosen des Wetterdienstes zufolge soll sich "Fung-Wong" bis zum Sonntagmorgen zu einem Supertaifun entwickeln - einem besonders starken und gefährlichen tropischen Wirbelsturm. Die Behörden forderten Hunderttausende Menschen auf, sich vor der Ankunft des Sturms am Sonntag in Sicherheit zu bringen. Laut Regierungsangaben könnten insgesamt 8,4 Millionen Menschen von "Fung-Wong" betroffen sein, darunter 5,7 Millionen in Küstengemeinden.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der besonders schlimme Sturm "Haiyan" hatte im November 2013 mehr als 6.300 Menschen das Leben gekostet. Auch in Vietnam sind solche Stürme keine Seltenheit. "Kalmaegi" war der 13. Sturm, der in diesem Jahr das südostasiatische Land traf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08:16 Uhr
2 min.
Nächster Taifun auf Philippinen - Hunderttausende evakuiert
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" haben fast eine Million Bewohner der Philippinen ihre Häuser verlassen müssen.
Gerade erst riss der verheerende Taifun "Kalmaegi" Hunderte Menschen in den Tod, jetzt zieht ein neuer Tropensturm über die Philippinen. Der Inselstaat und seine Bewohner wappnen sich.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
07.11.2025
3 min.
Schwerer Taifun erreicht Vietnam - Chaos auf den Philippinen
Die Zerstörungen auf den Philippinen sind gewaltig,
Erst die Philippinen, jetzt Vietnam: Taifun "Kalmaegi" hinterlässt eine Spur der Zerstörung – Tote, Überschwemmungen, Stromausfälle. Und schon nähert sich ein neuer Sturm.
Mehr Artikel