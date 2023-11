Talkshow-Legende Hans Meiser gestorben

Scharbeutz.

Fernsehmoderator Hans Meiser («Notruf») ist tot. Das bestätigte Meisers Geschäftspartner Harald Thoma am Montag der dpa, zuvor hatte die «Bild» berichtet. Meiser sei bereits in der vergangenen Woche in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) «unerwartet an Herzversagen gestorben». (dpa)