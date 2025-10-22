Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Feuerwehrleute überprüfen eine Mülltonne.
Feuerwehrleute überprüfen eine Mülltonne. Bild: David Young/dpa
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Bild: David Young/dpa
Die Polizei sperrte in einem Radius von rund 100 Metern das Gelände.
Die Polizei sperrte in einem Radius von rund 100 Metern das Gelände. Bild: David Young/dpa
Feuerwehrleute überprüfen eine Mülltonne.
Feuerwehrleute überprüfen eine Mülltonne. Bild: David Young/dpa
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Bild: David Young/dpa
Die Polizei sperrte in einem Radius von rund 100 Metern das Gelände.
Die Polizei sperrte in einem Radius von rund 100 Metern das Gelände. Bild: David Young/dpa
Panorama
Tasche im Müll: unbekannte Substanz nicht radioaktiv
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erste Hinweise klingen beunruhigend: An einem Düsseldorfer Freizeitbad rückt die Feuerwehr wegen befürchteter Gefahren durch chemische Stoffe aus. Am Abend gibt es Entwarnung.

Düsseldorf.

Der bei einem Großeinsatz wegen möglicher Chemie-Gefahren am Düsseldorfer Rheinbad entdeckte Stoff ist doch nicht radioaktiv. Zunächst hieß es, dass von dem undefinierten Stoff eine "minimal radioaktive Strahlung" ausgehe. Weitere Verifizierungsmessungen bestätigten diesen Befund am Abend jedoch nicht, wie Feuerwehrsprecher Alexander Vieten sagte. Von der noch unbekannten Substanz gehe keine Gefahr aus. Der Stoff werde von der Feuerwehr sicher verpackt und der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Ausgangspunkt der Untersuchungen war eine in einem Mülleimer abgelegte Tasche, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Eine Festnahme habe es nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Auch über Verletzte wurde nichts bekannt. 

Vor Ort waren nach Beobachtungen von dpa-Reportern etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Messeparkplatz am Rheinbad mit der Klärung der Lage beschäftigt. Unter den rund 20 Einsatzfahrzeugen waren auch spezielle Fahrzeuge für den Atemschutz. Feuerwehrleute untersuchten in Schutzanzügen zwei Mülleimer auf dem weitläufigen Gelände.

Polizeiauto mit weißem Sichtschutz abgedeckt 

Ein Auto wurde von einem weißen Zelt abgedeckt. In dem Fahrzeug saßen nach Angaben der Feuerwehr zwei zivile Polizeibeamte und eine weitere Person. Keiner von ihnen sei kontaminiert gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher. Das Fahrzeug fuhr später mit den Insassen ab. Um wen es sich bei der dritten Person handelte, war zunächst unklar.

Die Polizei sperrte in einem Radius von rund 100 Metern den Messeparkplatz nahe dem Rheinbad ab. Dabei handle es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte Vieten. Die Badbesucher seien nicht in Gefahr gewesen. In der Nähe des Autos war eine Dekontaminationsstraße aufgebaut. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
07.10.2025
3 min.
Gaswolke tritt nach Chemieunfall aus - Vier Verletzte
Bei Aschaffenburg läuft ein großer Feuerwehreinsatz
Eine orangefarbene Gaswolke steigt nach einem Chemieunfall in Mainaschaff auf. Feuerwehr und Behörden sind im Einsatz. Was ist bekannt?
09.10.2025
2 min.
Polizei schießt in Düsseldorfer Zentrum auf Mann mit Waffe
Die Polizei hat auf einer belebten Einkaufsstraße in Düsseldorf einen bewaffneten Mann niedergeschossen und schwer verletzt.
Großeinsatz in der Düsseldorfer Innenstadt: In einer belebten Einkaufsstraße fällt mindestens ein Schuss aus einer Polizeiwaffe. Ein Mann muss schwer verletzt abtransportiert und notoperiert werden.
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
Mehr Artikel