Tausende beim Karneval in New Orleans

Mitglieder der Monogram Hunters Black Masking Indians paradieren am Mardi Gras Day in New Orleans. Bild: Matthew Hinton/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

Verkleidet als Bienen und Imker posieren Tim und Mary Elise mit ihren Kindern beim Mardi Gras in New Orleans. Bild: Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

Tommy Stubblefield trägt sein Poison Mushroom-Kostüm, das er in der Kategorie "Bestes Leder" bei den Bourbon Street Awards am Mardi Gras Day gewonnen hat. Bild: Matthew Hinton/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

König Zulu 2024 Melvin Labat beim Mardi Gras in New Orleans. Bild: Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

Mitglieder der Zulu Tramps bveim Mardi Gras in New Orleans. Bild: Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa