Fans des US-Megastars dürfen sich auf neue Musik ihres Idols freuen. (Archivbild)
Fans des US-Megastars dürfen sich auf neue Musik ihres Idols freuen. (Archivbild) Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa
Panorama
Taylor Swift kündigt neues Album "The Life of a Showgirl" an
Ein Countdown auf der Internetseite von Taylor Swift lässt die Herzen ihrer Fans höher schlagen: Was sollte dann angekündigt werden? Dann ist es klar: Swift veröffentlicht ihr zwölftes Album.

Berlin.

Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel "The Life of a Showgirl" und ist das zwölfte Studioalbum des 35 Jahre alten US-Pop-Megastars. Angekündigt wurde das Album mit einem Countdown auf der Internetseite taylorswift.com, die einen Ansturm erlebte - genau am 12. August um zwölf Minuten nach Mitternacht wurde das neue Album dann angekündigt. 

Swift tritt am Mittwoch in dem Podcast ihres Freundes, Football-Spieler Travis Kelce, auf. In den sozialen Medien veröffentlichte sie zeitgleich mit der Ankündigung einen Ausschnitt aus der Folge, in dem sie das neue Album aus einem Koffer zieht. Das Video wurde in einer Viertelstunde über eine Million Mal angeklickt. Fans dürften nun mit Spannung darauf warten, ob sie in dem Podcast verrät, wann das Album erscheint.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
