Taylor Swift mischt sich bei Dinner in Sydney unters Volk

Megastar Taylor Swift kann derzeit nirgends unbehelligt essen gehen. Aber in Sydney hat sie es versucht - zur Überraschung der Restaurantgäste.

Sydney.

Pop-Superstar Taylor Swift hat in Sydney mit einer Freundin ohne Vorankündigung ein italienisches Restaurant im Stadtteil Surry Hills besucht. Die Sängerin habe es abgelehnt, das ganze Lokal zu reservieren und sich stattdessen am Dienstagabend (Ortszeit) unter die völlig überraschten Gäste in der Trattoria "Pellegrino 2000" gemischt, berichteten australische Medien am Mittwoch. Die 34-Jährige tourt gerade mit ihrer weltweit umjubelten "The Eras Tour" durch Down Under.