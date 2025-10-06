Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Jugendgruppe soll eine Lehrerin vergewaltigt haben - nun stehen die jungen Männer vor Gericht.
Eine Jugendgruppe soll eine Lehrerin vergewaltigt haben - nun stehen die jungen Männer vor Gericht. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Eine Jugendgruppe soll eine Lehrerin vergewaltigt haben - nun stehen die jungen Männer vor Gericht.
Eine Jugendgruppe soll eine Lehrerin vergewaltigt haben - nun stehen die jungen Männer vor Gericht. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Panorama
Teenager sollen Lehrerin missbraucht und erpresst haben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Jugendgruppe in Österreich soll eine Lehrerin vergewaltigt und massiv unter Druck gesetzt haben. Nun stehen die jungen Männer vor Gericht.

Wien.

Sieben Jugendliche stehen in Wien unter anderem wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Erpressung einer Lehrerin vor Gericht. Ihnen wird auch vorgeworfen, die junge Frau mehrfach bestohlen und ihre Wohnung angezündet zu haben, wie die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses am Wiener Landgericht ausführte. Die Mitglieder der Gruppe im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sollen die Taten in wechselnden Zusammensetzungen begangen haben.

Der Prozess soll bis zum 20. Oktober dauern. Er findet vor dem Hintergrund einer politischen Debatte über eine mögliche Verschärfung des Sexual-Strafrechts in Österreich statt, nachdem Ende September zehn Jugendliche vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an einer Zwölfjährigen überraschend freigesprochen worden waren.

Vom einvernehmlichen Sex zur mutmaßlichen Erpressung

Ausgangspunkt der Serie an mutmaßlichen Straftaten war ein einvernehmliches sexuelles Verhältnis zwischen der knapp 30-jährigen Frau und einem ehemaligen Schüler, das im April 2024 begonnen hatte, wie die Staatsanwältin berichtete. 

Ab Mai 2024 besuchte der Jugendliche seine Ex-Lehrerin mit Freunden, die sich nach Angaben der Frau als Mitglieder einer kriminellen Gang präsentierten und sie einschüchterten. Bei späteren Besuchen hätten einige der Angeklagten mit der Lehrerin Drogen konsumiert, wobei die Jugendlichen den Zustand der Frau ausgenutzt hätten, sagte die Staatsanwältin. 

Laut der Staatsanwaltschaft wurde die Lehrerin im August 2024 vergewaltigt. Zusätzlich stehen in dem Prozess auch die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person und der sexuellen Nötigung im Raum. Das Opfer leide heute an Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung, sagte die Staatsanwältin. 

Nach Angaben der Anklägerin drohten die Jugendlichen der Frau, dem Direktor ihrer Schule von Sex- und Drogenpartys zu erzählen. So hätten sie die Lehrerin unter Druck gesetzt, damit sie ihnen Essen, Getränke, Taxifahrten und Tabak finanzierte. Es sei auch Geld gestohlen worden. Im vergangenen Januar wurde laut Brandermittlern Feuer in ihrer Wohnung gelegt, als die Frau im Ausland war.

Keine Schuldbekenntnisse zu sexuellen Vorwürfen

Die Verteidiger der Jugendlichen bestritten, dass es zu Missbrauch gekommen sei und sprachen von einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Die Angeklagten bekannten sich nur teilweise in Bezug auf die Diebstähle, die Drogen und das Feuer schuldig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
01.10.2025
3 min.
Missbrauchsbilder bei "Alice in Wonderland" – Prozessbeginn
Die Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft unerlässlich für den funktionierenden Betrieb der Plattform gewesen sein.
Vor einem Jahr legten Ermittler eine weltweit agierende Kinderpornografie-Plattform still. Nun stehen fünf mutmaßliche Drahtzieher vor Gericht.
Petra Albers, dpa
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
13:45 Uhr
3 min.
Stieftöchter missbraucht - Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt
Ein 40 Jahre alter Mann ist vom Landgericht Görlitz wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftöchter zu 13 Jahren Haft verurteilt worden (Symbolbild).
Jahrelang soll ein Mann seine Stieftöchter missbraucht haben. Der Angeklagte soll nun für 13 Jahre hinter Gitter. Das Gericht sah Grenzen der Bösartigkeit überschritten.
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
Mehr Artikel