Im tropischen Norden von Australien wimmelt es von Salzwasserkrokodilen. (Archivbild)
Im tropischen Norden von Australien wimmelt es von Salzwasserkrokodilen. (Archivbild) Bild: Carola Frentzen/dpa
Panorama
Teenager überlebt Krokodil-Angriff in Australien
Ein Jugendlicher angelt gerade an einem paradiesischen Strand in Queensland – da schnappt plötzlich ein Krokodil zu. Das Opfer überlebt. Aber die Region ist und bleibt gefährlich.

Cairns.

Im tropischen Norden von Australien ist ein Teenager von einem Krokodil attackiert und verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Wochenende beim Angeln in hüfttiefem Wasser am Myall Beach im Bundesstaat Queensland von dem Reptil angefallen worden, berichtete der Sender Sky News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Der Strand liegt nahe der Landzunge Cape Tribulation im bei Touristen beliebten Daintree-Nationalpark. 

Quallen, Krokodile, Schlangen

Die Region ist für ihre atemberaubende Landschaft bekannt - hier trifft einer der ältesten Regenwälder der Welt direkt auf das Great Barrier Reef. Aber es gibt auch viele Gefahren, etwa durch tödliche Quallen, Salzwasserkrokodile und giftige Schlangen. Die Strände in der Region gelten als einige der gefährlichsten der Welt.

Augenzeugen halfen dem Teenager nach der Attacke und brachten ihn zur Erstversorgung in ein nahe gelegenes Hostel. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus ins 140 Kilometer weiter südlich gelegene Cairns geflogen. Den Angaben zufolge hat er Verletzungen am Bein und am Bauch erlitten, die aber nicht lebensbedrohlich sind. (dpa)

