Am letzten Tag der Cranger Kirmes gab es einen Unfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. (Archivbild)
Am letzten Tag der Cranger Kirmes gab es einen Unfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. (Archivbild) Bild: Fabian Strauch/dpa
Panorama
Teil von Kirmes-Gondel fällt auf Besucher und verletzt ihn
Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW. Am letzten Tag gab es einen Unfall: Die Abdeckung einer Kirmes-Gondel löste sich am Abend und fiel auf einen Besucher. Der Mann kam in eine Klinik.

Herne.

Auf der Cranger Kirmes in Herne ist am Abend ein Besucher von einer abgestürzten Gondelabdeckung getroffen und leicht verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher des Volksfestes.

Die rückseitige Abdeckung einer Gondel des Fahrgeschäfts "Predator" habe sich gelöst und den Mann in der Nähe leicht an der Schläfe verletzt. Eine Augenzeugin des Unfalls habe vor Schreck begonnen, zu hyperventilieren. Beide seien schnell vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden.

Das Fahrgeschäft selbst wurde abgesperrt, es musste seinen Betrieb einstellen. Bevor es wieder an Start geht, werde es vom Tüv begutachtet, sagte der Kirmessprecher.

Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW, im Schnitt kommen jährlich rund vier Millionen Besucher. Bei der Eröffnung in diesem Jahr war auch Vizekanzler Lars Klingbeil beim traditionellen Fassanstich dabei. (dpa)

