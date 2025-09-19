Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Set statt Centre Court: Tennisspielerin Sabine Lisicki übernimmt eine kleine Rolle in der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt".
Set statt Centre Court: Tennisspielerin Sabine Lisicki übernimmt eine kleine Rolle in der RTL-Vorabendserie "Alles was zählt". Bild: Christoph Reichwein/dpa
Panorama
Tennisstar Sabine Lisicki übernimmt Rolle bei RTL-Serie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aufschlag ins TV: Sabine Lisicki wird kurzzeitig Teil von "Alles was zählt" - und spielt sich dort selbst. Vor dem Dreh hatte sie ein wenig Bammel, was auch am "Mom Brain" der jungen Mutter liegt.

Köln.

Tennisspielerin Sabine Lisicki wagt einen Ausflug in die Schauspielerei. In der RTL-Serie "Alles was zählt" übernimmt die 35-Jährige eine Gastrolle - sie spielt sich selbst. Es ist ihr Serien-Debüt.

"Ein bisschen Bammel vor dem Dreh hatte ich schon. Ich war schon ein bisschen aufgeregt. Vor allem, weil man Texte lernen muss. Ich habe immer noch ein kleines "Mom Brain" und bin etwas vergesslich", sagte Lisicki der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe, dass man das nicht merkt", sagte sie mit einem Lachen. Unter "Mom Brain" werden unter anderem Konzentrationsschwierigkeiten bei jungen Müttern verstanden. Lisicki hatte im September 2024 die Geburt ihrer Tochter bekannt gemacht.

Sport trifft Seifenoper

Schauspielerfahrung bringt der Tennisstar nicht mit - zumindest nicht auf höchstem Niveau. Im Schultheater spielte sie mal in einem Musical mit. "Mir ging es damals aber vor allem um das Singen, das mochte ich sehr", berichtete Lisicki. "Natürlich hatte ich auch schon Werbe-Drehs und ich habe als Expertin vor der Kamera gearbeitet. Aber eine Serie ist schon noch mal eine ganz neue Erfahrung."

"Alles was zählt" läuft seit 2006 im Vorabendprogramm von RTL und wird in Köln produziert. Sport ist ein wichtiges Thema in der Seifenoper, die von Geschehnissen rund um ein Sport- und Wellness-Zentrum erzählt. Angefangen mit Eiskunstlauf rückten immer mal andere Sportarten in den Fokus. Im Sommer wurde Tennis als neue "Alles was zählt"-Disziplin etabliert.

Lisicki passt dementsprechend gut in das Serien-Universum. Erzählt wird, wie sie in Essen einen Tennis-Workshop für weiblichen Tennisnachwuchs gibt. Ihr Gastauftritt soll in den Folgen 4846 bis 4848 zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 bei RTL zu sehen sein (eine Woche vorher auf RTL+).

Über die Anfrage habe sie sich sehr gefreut, sagte Lisicki - auch weil sie "Alles was zählt"-Fan der ersten Stunde sei. "Ich kann mich sogar noch ganz genau an die Werbung damals erinnern – weil ich es so toll fand, dass es nun eine Serie gibt, die mit Sport zu tun hat", sagte sie. "Etwas erschrocken war ich, als ich nun erfuhr, dass das schon 2006 war. Meine Güte, ist das lange her."

Tennisbegeisterung soll weitergegeben werden

Früher habe sie immer nach dem Training sehr viele Serien geschaut, um herunterzukommen. Als Profisportlerin sei dann nicht mehr so viel Zeit dafür gewesen. "Aktuell, als Mama, schaue ich fast gar nichts mehr", so Lisicki. "Seit der Geburt meiner Tochter habe ich keinen kompletten Film mehr gesehen. Die Zeit dafür ist einfach nicht da. Danach sehne ich mich etwas, das gebe ich zu."

Dass Tennis inzwischen Teil von "Alles was zählt" sei, sei toll. "Ich hoffe, dass dadurch vielleicht noch ein paar Leute mehr – vor allem Kinder – mal einen Tennisschläger zur Hand nehmen und mit dem Sport anfangen", sagte Lisicki.

Die 35 Jahre alte Tennisspielerin wurde in Troisdorf geboren. Große Erfolge erzielte sie besonders auf Rasen. 2013 erreichte sie das Finale in Wimbledon. (dpa)

