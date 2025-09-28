Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Meryl Streep taucht in Mailand bei der Schau von Dolce & Gabbana auf, mit Stanley Tucci (ebenfalls mit Sonnenbrille) an ihrer Seite.
Meryl Streep taucht in Mailand bei der Schau von Dolce & Gabbana auf, mit Stanley Tucci (ebenfalls mit Sonnenbrille) an ihrer Seite. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Meryl Streep in einem Vinylmantel.
Meryl Streep in einem Vinylmantel. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Meryl Streep taucht in Mailand bei der Schau von Dolce & Gabbana auf, mit Stanley Tucci (ebenfalls mit Sonnenbrille) an ihrer Seite.
Meryl Streep taucht in Mailand bei der Schau von Dolce & Gabbana auf, mit Stanley Tucci (ebenfalls mit Sonnenbrille) an ihrer Seite. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Meryl Streep in einem Vinylmantel.
Meryl Streep in einem Vinylmantel. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Panorama
Teufel trägt Dolce&Gabbana: Meryl Streep bei Modeschau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nächstes Jahr soll die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" in die Kinos kommen. Die Hauptdarstellerin zeigt sich jetzt bei anderen Designern.

Mailand.

Der Teufel trägt jetzt anders: Bei der Modewoche in Mailand ist Hollywood-Star Meryl Streep überraschend bei der Schau von Dolce & Gabbana aufgetaucht. Die 76-Jährige hatte ihren US-Kollegen Stanley Tucci (64) an der Seite - was sehr darauf hindeutet, dass es sich um einen Auftritt für die Fortsetzung des Kassenschlagers "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 handelt. Streep spielt darin die Chefredakteurin eines Modemagazins, Tucci ihren Art Director. Derzeit wird in Mailand gedreht. 

Streep saß bei der Schau des italienischen Designerpaars Domenico Dolce und Stefano Gabbana in einem Vinylmantel und mit Sonnenbrille in der ersten Reihe. Kurz kam es auch zu einem Treffen mit der langjährigen Chefredakterin der US-Ausgabe der "Vogue", Anna Wintour, die Vorbild für ihre Rolle ist. 

"Der Teufel trägt Prada 2" soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Im ersten Teil gibt es eine Szene mit Anne Hathaway als Assistentin der Chefredakteurin, die sich am Telefon erkundigt: "Wie buchstabiert man Gabbana?" 

Dreharbeiten auch in Luxushotel 

Wegen der laufenden Modewoche ist Mailand derzeit mit Tausenden Leuten aus der internationalen Modeszene bevölkert. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ein Casting für Statisten gegeben, die in der Fortsetzung mitspielen wollen. Dazu standen Tausende Schlange. 

Gedreht wird auch in einem Luxushotel in der Innenstadt. Neben Streep und Tucci werden auch Hathaway und Emily Blunt im zweiten Teil zu sehen sein. Alle waren bereits in Teil eins dabei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
16.09.2025
2 min.
Hollywood-Legende Redford tot: Seine fünf wichtigsten Filme
Hollywood-Legende Robert Redford gestorben. (Archivbild)
Die Filmwelt trauert um Robert Redford, der die Branche als Schauspieler, Regisseur und Festival-Gründer prägte. Seine wichtigsten Filme im Überblick.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
16.09.2025
2 min.
Meryl Streep würdigt Redford: "Ruhe in Frieden"
Meryl Streep und Robert Redford haben gemeinsam "Jenseits von Afrika" gedreht. (Archivbild)
In "Jenseits von Afrika" wurden sie zum ikonischen Film-Liebespaar. Nun hat sich Meryl Streep von ihrem gestorbenen Schauspielkollegen Robert Redford verabschiedet.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel