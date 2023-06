Tief "Lambert" zieht nach Unwetter-Nacht nach Osten ab

Straßen standen unter Wasser, Bäume knickten um, Züge fuhren nicht: Unwetter haben weite Teile Deutschlands getroffen. Mancherorts soll es noch Starkregen geben, aber das Gewittertief zieht nach Polen ab.

Blitze, Sturm, Hagel: Mit Tief "Lambert" sind Unwetter über weite Teile Deutschlands gezogen. Bäume kippten um, Straßen waren überflutet, Keller liefen voll. Der Verkehr auf Straßen, Schienen und in der Luft war teils beeinträchtigt. Insgesamt verlief die Unwetter-Nacht nach bisherigen Informationen aber eher glimpflich.

Am Freitagvormittag waren keine amtlichen Unwetterwarnungen mehr in Kraft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für Freitag im Norden und Osten Deutschlands jedoch noch gebietsweise Starkregen sowie im Osten und an den Alpen einzelne Gewitter. Das Gewittertief ziehe nach Polen ab, in der Nacht zum Samstag klinge der Regen auch im Südosten und Osten ab.

In mehreren Regionen Deutschlands führen die Unwetter-Folgen weiter zu Einschränkungen im Zugverkehr. Das gelte unter anderem für die Strecke zwischen Hamburg und Berlin, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Morgen. Sämtliche Züge würden derzeit über Stendal umgeleitet, die Bahnreisenden müssten mit zusätzlichen 60 Minuten kalkulieren. Gesperrt seien etwa auch die Strecken zwischen Kassel und Göttingen sowie zwischen Bebra und Kassel. Für gestrandete Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn am Donnerstagabend in mehreren Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung gestellt.

Flüge gestrichen

Auch am Flughafen München wurden noch bis Mittag Verzögerungen erwartet. Nach Auskunft eines Flughafen-Sprechers konnten zwischen Donnerstag 19.00 Uhr und Freitag 2.00 Uhr etwa 20 Flüge nicht in München landen und wurden auf umliegende Flughäfen verteilt. 60 Flüge wurden annulliert. Auch an den Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf hatte es am Donnerstag einige Annullierungen gegeben. In Düsseldorf traf das Unwetter die Flugreisenden ausgerechnet am ersten Tag der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.

Allein in Düsseldorfs Nachbarstadt Duisburg gab es nach Angaben der Feuerwehr mindestens 420 Einsätze. Mehrere Menschen mussten aus Fahrzeugen gerettet werden, die auf überschwemmten Straßen feststeckten. Einige Straßen im Stadtgebiet waren wegen Überflutung nicht mehr befahrbar. In der Ruhrgebietsstadt Oberhausen berichtete die Feuerwehr von einem wetterbedingten Unfall auf der A42: Demnach schleuderte dort ein Taxi in die Leitplanke, der Fahrer blieb unverletzt.

Mehrere Bundesländer im Westen, der Mitte und Nordosten waren von dem Unwetter am Donnerstag betroffen, das bis zum Freitag über Deutschland zog. In den sozialen Netzwerken wurden vielfach Videos und Bilder von überfluteten Straßen und umgestürzten Bäumen geteilt. Hunderte Einsätze zählte auch die Feuerwehr der niedersächsischen Stadt Braunschweig. Videos zeigten, wie Straßen unter Wasser standen und auch Geschäfte geflutet wurden. Straßenbahnen und Autos steckten fest. Ähnliche Aufnahmen gab es auch aus der hessischen Stadt Kassel.

Viel Arbeit für die Feuerwehr

Der Feuerwehr brachte die Wetterlage viele Einsätze. So mussten etwa vollgelaufene Keller leer gepumpt werden. Im Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. "Bei einem anderen Einsatz mussten Personen aus ihrem Pkw in einer vollgelaufenen Unterführung gerettet werden", teilte der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises mit.

Im Frankfurter Vorort Sindlingen wurden mehrere Autos durch umgestürzte Bäume schwer beschädigt. "Die Leute haben ein Riesenglück gehabt", sagte ein Feuerwehrsprecher angesichts der regelrecht platt gedrückten Fahrzeuge in einem Wohngebiet. Zahlreiche Bäume stürzten auch in Hattersheim am Main auf Häuser und Autos, laut Feuerwehr bestand hier Tornado-Verdacht. Die Einsatzkräfte rückten zu 94 Einsätzen aus.

Der Landkreis Harz meldete insgesamt 228 Unwetter-Einsätze. "Die Anrufe gingen nahezu minütlich ein. Vor allem Starkregen und Hagel haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Atem gehalten", berichtete Christian Wenig, Leiter der Integrierten Rettungsleitstelle. Unfälle und Verletzte habe es aber nicht gegeben. In Havelberg bei Stendal schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte den Dachstuhl in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro.

Vielerorts wurden auch Veranstaltungen im Freien abgesagt - etwa ein Konzert des britischen Sängers Sting im niedersächsischen Lingen. (dpa)