Tierischer Badegast - Wildschwein im Swimmingpool

Ein Wildschwein in Brandenburg sorgte für Aufregung. Dem Tier war es wohl zu heiß und sprang in einen Pool. Doch wie da wieder herauskommen?

Ein Wildschwein in einem Swimmingpool auf einem privaten Grundstück in Neuenhagen bei Berlin hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Anwohner entdeckten das Tier am Samstagmorgen im Pool, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das etwa 40 bis 50 Kilo schwere Wildschwein wollte sich offenbar Abkühlung verschaffen, schaffte es aber nicht mehr selbstständig aus dem Pool. Anwohner und Feuerwehr ließen mehr Wasser in den Swimmingpool und holten das Tier anschließend mit einer Leiter und einer Fangschlinge heraus.

Die zuständige Jagdbehörde wurde informiert. Das Wildschwein habe nach seiner Rettung sehr erschöpft gewirkt, eine kurze Pause eingelegt und sei dann Richtung Wald geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Die Rettungsaktion dauerte ihm zufolge etwa anderthalb Stunden. "Wir haben nicht gewusst, dass ein Wildschwein so lange schwimmen kann", so der Sprecher. (dpa)