Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tim Bendzko singt in "Immer" über seine Gefühle nach dem Ehe-Aus. (Archivbild)
Tim Bendzko singt in "Immer" über seine Gefühle nach dem Ehe-Aus. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Tim Bendzko singt in "Immer" über seine Gefühle nach dem Ehe-Aus. (Archivbild)
Tim Bendzko singt in "Immer" über seine Gefühle nach dem Ehe-Aus. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Panorama
Tim Bendzko spricht und singt über sein Ehe-Aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Die Trennung war unglaublich schmerzhaft": Tim Bendzko äußert sich erstmals zu seinem Ehe-Aus – und warum er jetzt darüber spricht.

Potsdam.

Popsänger Tim Bendzko (40) hat erstmals öffentlich über die Trennung von seiner früheren Frau gesprochen. "Meine Ehe hat nicht funktioniert", erklärte er in einem Instagram-Video. Dazu schrieb er: "Manchmal trennen sich Wege. Das ist schmerzhaft. Aber eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter."

Der Musiker aus Berlin, der in Brandenburg lebt, äußert sich nur selten über sein Privatleben und hat den Namen seiner früheren Frau nie öffentlich genannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den Bendzko erstmals Anfang 2021 in sozialen Medien erwähnte.

Das ist der Grund für das Statement

Grund, nun über die Trennung zu reden, sei der Track "Immer" von seinem Album "Alles, nur nicht zurück", das im Januar erscheinen soll. Oft verarbeite er in seinen Texten persönliche Emotionen, ohne zu verraten, worum es konkret gehe, sagt Bendzko. Aber: "In meinem Song "Immer" ist es so offensichtlich, dass ich es lächerlich fänd, den Kern nicht beim Namen zu nennen."

In dem Lied gehe es um seine Trennung und darum, was das für ihn bedeute. "Die Trennung war unglaublich schmerzhaft und fühlt sich an, als wär ich gescheitert." Aber es überwiege die Dankbarkeit und Würdigung für die gemeinsame Zeit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Täter brechen Spielautomaten im Dönerwelt-Imbiss auf
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Meerane.
Die Beute beläuft sich auf Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Innenstadt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
14.11.2025
3 min.
BGH: Bushidos Manager muss Geldstrafe zahlen
Buhsidos E-Manager Arafat Abou-Chaker (r) legt nach der Urteilsverkündung seinem Anwalt Hansgeorg Birkhoff die Hand auf die Schulter. (Archivbild)
Nach der Trennung streiten sich der Rapper und sein früher Manager um Millionen. Jahrelang geht es vor Gericht auch um mögliche Gewalttaten. Zumindest dieses Kapitel ist beendet.
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
02.11.2025
6 min.
Berühmte Breakup-Alben der Popmusik
"West End Girl" ist Lily Allens fünftes Studioalbum (Archivbild).
Von Fleetwood Mac bis Amy Winehouse: Liebeskummer ist schlimm, aber klingt oft großartig. Wie Musiker aus Schmerz Hits machten - und warum das neue Lily-Allen-Album gut in diese Tradition passt.
Lisa Forster und Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel