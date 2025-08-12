Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Tod eines Jugendlichen ist Thema einer Sondersitzung des Justizausschusses des saarländischen Landtags
Der Tod eines Jugendlichen ist Thema einer Sondersitzung des Justizausschusses des saarländischen Landtags Bild: Harald Tittel/dpa
Der Suizid eines Jugendlichen in der JVA Ottweiler beschäftigt Justiz und Politik.
Der Suizid eines Jugendlichen in der JVA Ottweiler beschäftigt Justiz und Politik. Bild: Harald Tittel/dpa
Der Tod eines Jugendlichen ist Thema einer Sondersitzung des Justizausschusses des saarländischen Landtags
Der Tod eines Jugendlichen ist Thema einer Sondersitzung des Justizausschusses des saarländischen Landtags Bild: Harald Tittel/dpa
Der Suizid eines Jugendlichen in der JVA Ottweiler beschäftigt Justiz und Politik.
Der Suizid eines Jugendlichen in der JVA Ottweiler beschäftigt Justiz und Politik. Bild: Harald Tittel/dpa
Panorama
Tod in JVA - Ministerin verspricht "lückenlose Aufarbeitung"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Suizid eines 15-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler ist Thema einer Ausschuss-Sondersitzung im Saar-Landtag. Es gibt neue Details.

Saarbrücken.

Nach dem Suizid eines Jugendlichen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ottweiler hat die saarländische Justizministerin Petra Berg (SPD) eine "vollständige und lückenlose Aufarbeitung der Geschehnisse" versprochen. "Die im Raum stehende Vorwürfe sind sehr gravierend und wir nehmen sie ernst", sagte Berg nach einer Sondersitzung des Justizausschusses des Landtags in Saarbrücken.

Es habe in der knapp zweistündigen nicht öffentlichen Sitzung "keinerlei Anhaltspunkte" für Rassismus-Vorwürfe gegen Justizbedienstete gegeben, sagte der oppositionelle CDU-Abgeordnete Christopher Salm. Ebenso wie Berg warnte auch Salm vor der Vorverurteilung von Justizbeschäftigten.

Der schwarze 15-Jährige nahm sich demnach am 1. August in der JVA Ottweiler das Leben. Nach dem Suizid des Jungen wurden Vorwürfe von Gewalt und Rassismus in der Haftanstalt laut. Die Obduktion des 15-Jährigen ergab "keine Hinweise auf Fremdeinwirkung" und "keine äußeren Verletzungszeichen", wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte. 

Am Tag nach dem Todesfall hatten Mitinsassen Vorwürfe gegen einzelne JVA-Bedienstete erhoben. Es laufen Vorermittlungen und Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt.

Jugendlicher war zuvor videoüberwacht

Laut Salm war der Jugendliche in der JVA zunächst gesondert und "sicher verwahrt" - auch mit Videoüberwachung - untergebracht. Er sei dort von Psychologen, Arzt und Sozialdienst engmaschig betreut worden. An dem Tag, an dem man seine Verlegung in den normalen Haftraum beschlossen habe, habe er sich das Leben genommen. Er sei zuvor fünf Wochen in der JVA untergebracht gewesen, sagte Salm.

"Wir als CDU legen Wert darauf, dass der Vorfall auch im Rahmen der Suizidprävention eingehend aufgearbeitet wird, um darauf aufbauend Maßnahmen zu ergreifen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden", sagte der Politiker. Zur Frage, warum der 15-Jährige einsaß, wollte Salm mit Blick auf die nicht öffentliche Sitzung keine genauen Angaben machen.

Ministerin spricht Familie Mitgefühl aus

Nur soviel: "Die Umstände, die dazu führen, dass ein 15-Jähriger überhaupt in der JVA in Deutschland oder im Saarland landet, die sind schon sehr, sehr hoch." Dafür seien "sehr viele Straftaten innerhalb kürzester Zeit von Körperverletzungen bis Wohnungseinbruchsdiebstählen" nötig.

Ministerin Berg sagte, der tragische Suizid des Jugendlichen habe sie zutiefst erschüttert. "Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden in dieser sehr schweren Zeit." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
3 min.
Merz: "Tun alles, um Stahlindustrie zu erhalten"
Merz kam zum Antrittsbesuch ins Saarland
Die Stahlindustrie steckt in der Krise. Kanzler Merz spricht der Branche im Saarland Mut zu.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
11.08.2025
3 min.
Tod eines Jugendlichen in JVA beschäftigt Saar-Landtag
Der Suizid eines Jugendlichen in der JVA Ottweiler beschäftigt Justiz und Politik. (Symbolbild)
Warum starb ein 15-Jähriger in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler? Es gibt Vorwürfe. Der Suizid wird jetzt auch im saarländischen Landtag zum Thema.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel