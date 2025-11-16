Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Istanbul ist ein beliebtes Ziel bei Touristen aus Deutschland
Istanbul ist ein beliebtes Ziel bei Touristen aus Deutschland Bild: Onur Dogman/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Der Vater der Familie aus Hamburg liegt auf der Intensivstation.
Der Vater der Familie aus Hamburg liegt auf der Intensivstation. Bild: Mirjam Schmitt/dpa
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild) Bild: Ibrahim Oner/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Istanbul ist ein beliebtes Ziel bei Touristen aus Deutschland
Istanbul ist ein beliebtes Ziel bei Touristen aus Deutschland Bild: Onur Dogman/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Der Vater der Familie aus Hamburg liegt auf der Intensivstation.
Der Vater der Familie aus Hamburg liegt auf der Intensivstation. Bild: Mirjam Schmitt/dpa
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild) Bild: Ibrahim Oner/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Panorama
Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was führte zum Tod der Hamburger Familie im Türkeiurlaub? Die Behörden nehmen Proben und versiegeln ein Hotel - und es gibt mehrere Festnahmen.

Istanbul.

Mehrere Tage nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder bei einem Türkeiurlaub in Istanbul gibt der Fall den Ermittlern Rätsel auf. Bislang gehen die Behörden von Lebensmittelvergiftung als Ursache aus, ermittelt wird jedoch in mehrere Richtungen. Zuletzt war auch das Hotel der Familie in den Fokus geraten, nachdem zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert worden waren.

Die Behörden evakuierten das Hotel im Stadtteil Fatih nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Samstagabend und versiegelten das Gebäude. Die Gäste wurden verlegt. In Istanbul wurde offiziellen Angaben zufolge kein ungewöhnlicher Anstieg von Lebensmittelvergiftungsfällen festgestellt. 

Acht Verdächtige festgenommen

Medienberichten zufolge wurden inzwischen acht Verdächtige festgenommen: bereits am Freitag vier Streetfood-Verkäufer, am Samstag drei weitere Verdächtige, darunter ein Verantwortlicher des Hotels, und zuletzt ein Bäcker aus der Gegend des Hotels. Ob die Festnahmen miteinander in Zusammenhang stehen, war unklar. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht. 

Die Spurensicherung der Polizei nahm Anadolu zufolge auch Proben des Trinkwassers und nahm sämtliche Gegenstände mit, um sie im Labor zu untersuchen. Ein Zimmer im Erdgeschoss sei zudem mit Chemikalien desinfiziert worden - mutmaßlich handele es sich dabei um Pestizide zur Schädlingsbekämpfung. 

Vater aus Hamburg weiter auf Intensivstation

Vater, Mutter, der sechs Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter waren vor einer Woche nach Istanbul gereist. Am Mittwoch war die Familie Anadolu zufolge wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert und zwischenzeitlich entlassen worden. 

Nachdem sich der Zustand verschlechtert hatte, wurde die gesamte Familie in der Nacht erneut in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf starben beide Kinder, danach am Freitag die Mutter. Der Vater liegt nach wie vor auf der Intensivstation - über seinen Zustand ist nichts Neues bekannt. 

Genaueren Aufschluss über die Todesursache sollen Laborergebnisse geben, die noch ausstehen. Ein erster Autopsiebericht lieferte Anadolu zufolge kaum nennenswerte Hinweise. 

Weitere Touristen nicht in Lebensgefahr

Die drei Hamburger wurden am Samstag im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt. Bei den neuen Krankheitsfällen handele es sich um Touristen aus Italien und Marokko. 

Der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, schrieb auf X, der Zustand der beiden Touristen sei gut, sie würden weiter beobachtet. Ein weiterer Urlauber, der mit den beiden im Zimmer übernachtete, sei wegen eines verlangsamten Herzschlages untersucht worden. Sein Zustand sei gut. 

Bei den vier Festgenommenen von Freitag handelt es sich dem Staatssender TRT zufolge um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete Anadolu. Demnach sind alle Verdächtigen wegen anderer Delikte vorbestraft. Die Behörden ließen zudem einen Laden schließen, in dem die Familie gegessen haben soll. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
09:12 Uhr
2 min.
Hotel in Istanbul nach Tod deutscher Urlauber evakuiert
Ein Hotel in Istanbul wurde evakuiert.
Lebensmittelvergiftung oder doch ein Problem im Hotel? Nach Vergiftungsfällen in Istanbul werden die Ermittlungen ausgeweitet - und Gäste evakuiert.
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
15.11.2025
4 min.
Weitere Festnahmen nach Tod von drei Deutschen in Istanbul
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder einer Hamburger Familie tödlich. Sie wurden nun in der Türkei beigesetzt. Für Aufregung sorgen neue Fälle mutmaßlicher Vergiftungen.
Mirjam Schmitt, dpa
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
Mehr Artikel