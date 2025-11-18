Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung, etwa durch Streetfood.
Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung, etwa durch Streetfood. Bild: Ahmed Deeb/dpa
Touristen mit Vergiftungserscheinungen wurden im Taksim-Krankenhaus behandelt
Touristen mit Vergiftungserscheinungen wurden im Taksim-Krankenhaus behandelt Bild: Mirjam Schmitt/dpa
Muscheln sind in der Türkei oft mit Reis gefüllt.
Muscheln sind in der Türkei oft mit Reis gefüllt. Bild: Ahmed Deeb/dpa
Tod von Hamburger Familie in Istanbul - Ermittler rätseln
Mutter, Vater und zwei kleine Kinder sterben im Türkei-Urlaub. Es gibt mehrere Festnahmen, aber noch keine Ergebnisse. Gutachten könnten das ändern.

Istanbul.

Nach dem Tod einer Hamburger Familie im Türkeiurlaub sollen Gutachten Aufschluss über die Todesursache bringen. Nachdem die Mutter und ihre zwei kleine Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus, wie Behörden mitteilten. 

Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gehen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach, die Berichten zufolge bei der Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel der Familie verwendet wurden. Ein toxikologischer Bericht sowie ein Gutachten der Gerichtsmedizin werden erwartet. Eine erste Autopsie der Mutter und der Kinder hatte keine nennenswerten Ergebnisse gebracht.

Vier Verdächtige in Untersuchungshaft

Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Montagabend Haftbefehl erlassen. Dabei handelte es sich um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec) sowie einen Besitzer eines Cafés. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Familie hatte bei den Verdächtigen gegessen. 

Das Hotel der Familie war in den Fokus geraten, nachdem zwei weitere Gäste wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden mussten. Ein Zimmer sei mit Chemikalien desinfiziert worden, hieß es. Das Hotel wurde evakuiert und versiegelt. Ein Restaurant im Stadtteil Besikats ließen die Behörden zudem schließen. 

Vater, Mutter und die zwei kleinen Kinder waren vor mehr als einer Woche nach Istanbul gereist. Am Mittwoch war die Familie Anadolu zufolge wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert und zwischenzeitlich entlassen worden. Nachdem sich der Zustand verschlechtert hatte, wurde die gesamte Familie in der Nacht erneut in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf starben beide Kinder, am Freitag dann die Mutter. (dpa)

