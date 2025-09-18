Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ermittlungen zum Tod des Rappers Xatar sind eingestellt worden (Archivbild).
Die Ermittlungen zum Tod des Rappers Xatar sind eingestellt worden (Archivbild). Bild: Marcus Brandt/dpa
Die Ermittlungen zum Tod des Rappers Xatar sind eingestellt worden (Archivbild).
Die Ermittlungen zum Tod des Rappers Xatar sind eingestellt worden (Archivbild). Bild: Marcus Brandt/dpa
Panorama
Todesermittlungen zu Rapper Xatar eingestellt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Mai war der Rapper Xatar im Alter von 43 Jahren tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Köln.

Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Ermittlungen zu den Todesumständen des Rappers Xatar abgeschlossen. Auch die Auswertung eines chemisch-toxikologischen Gutachtens habe keine Hinweise darauf ergeben, dass der Tod des Künstlers durch schuldhaftes Verhalten anderer Personen verursacht worden wäre, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Todesermittlungsverfahren sei daher eingestellt worden. 

Vor diesem Hintergrund werde die Staatsanwaltschaft zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen und seiner Angehörigen keine weiteren Einzelheiten zu Ermittlungsergebnissen mitteilen.

Im Mai tot in seiner Wohnung gefunden

Xatar war im Mai tot in seiner Kölner Wohnung gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um zu klären, ob es Hinweise auf "ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden" am Tod des 43-Jährigen gab.

Der im Iran geborene Musiker galt als eine der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Figuren der deutschen Rap-Szene. Seine Alben eroberten die Charts, er geriet aber auch mit dem Gesetz in Konflikt. Bekannt wurde er unter anderem für einen spektakulären Goldraub im Jahr 2009, bei dem er mit Komplizen einen Goldtransporter überfallen hatte. Xatar wurde dafür zu einer Haftstrafe verurteilt. Aus dem Gefängnis heraus gelang ihm der Start für eine Karriere im Musikbusiness. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
25.08.2025
2 min.
Kripo-Beamtin soll Geld eines Toten mitgenommen haben
In einem Prozess am Amtsgericht Darmstadt geht es um eine mutmaßlich kriminelle Polizeibeamtin. (Symbolbild)
Polizeibeamte sind in der Wohnung eines Toten. Dann verschwindet Bargeld. Eine Polizistin steht deshalb nun vor Gericht.
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
03.09.2025
2 min.
Matthew Perrys Tod – Drogenlieferantin räumt Schuld ein
Perry wurde am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. (Archivbild)
Vor zwei Jahren wurde "Friends"-Star Matthew Perry mit einem Narkosemittel in seinem Blut tot aufgefunden. Eine Drogenlieferantin hat sich nun schuldig bekannt, ihn mit Ketamin versorgt zu haben.
Mehr Artikel