Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Doppeldeckerbus ist im Zentrum von Stockholm verunglückt. (Archivbild)
Ein Doppeldeckerbus ist im Zentrum von Stockholm verunglückt. (Archivbild) Bild: Henrik Montgomery/TT News Agency via AP/dpa
Ein Doppeldeckerbus ist im Zentrum von Stockholm verunglückt. (Archivbild)
Ein Doppeldeckerbus ist im Zentrum von Stockholm verunglückt. (Archivbild) Bild: Henrik Montgomery/TT News Agency via AP/dpa
Panorama
Todesopfer bei Busunfall in Stockholm allesamt Frauen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wochenende war in Schweden vom Schock über einen tödlichen Busunfall mitten in Stockholm geprägt. Die Opfer sind nun identifiziert.

Stockholm.

Bei dem tödlichen Busunfall im Zentrum von Stockholm sind ausschließlich Frauen ums Leben gekommen. Zwei der drei Todesopfer sind Frauen Mitte 60, die dritte Tote ist Mitte 50, wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt nach Abschluss der Identifizierung mitteilte. In Schweden ist es üblich, dass die Beamten nicht das exakte Alter nennen. Im Falle der jüngeren Frau arbeite man noch daran, ihre Angehörigen im europäischen Ausland zu erreichen.

Ein Doppeldeckerbus war am Freitagnachmittag in der Nähe der Königlich-Technischen Hochschule KTH im Norden der Stadt in eine Bushaltestelle gefahren. Der Busfahrer war zunächst festgenommen, am Samstag dann aber auf freien Fuß gesetzt worden. Von einer absichtlichen Tat gehen die Ermittler nicht aus. Der Bus hatte sich zum Unglückszeitpunkt nicht im Linienverkehr befunden - Passagiere waren deshalb keine an Bord gewesen.

Unglücksursache weiterhin unklar

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung dauern nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft weiter an. Man arbeite intensiv daran, festzustellen, was genau passiert sei, teilte Staatsanwältin Carolina Frohm mit.

Drei weitere Menschen waren bei dem Vorfall verletzt worden. Wie die Region Stockholm in einem Update schrieb, liegen zwei davon nach wie vor im Krankenhaus. Ihr Zustand sei weiterhin stabil. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
15.11.2025
2 min.
Wohl keine Absicht bei tödlichem Busunglück in Stockholm
Die Polizei untersucht den verunglückten Bus in Stockholm.
Drei Menschen werden bei einem Unfall in der schwedischen Hauptstadt getötet, mehrere weitere verletzt. Die Polizei glaubt nicht, dass der Busfahrer absichtlich in eine Haltestelle gefahren ist.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
14.11.2025
2 min.
Tote und Verletzte bei schwerem Busunfall in Stockholm
In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat es einen schweren Busunfall gegeben.
Kurz vor dem Wochenende kommt es in der schwedischen Hauptstadt zu einem folgenschweren Unfall. Die Polizei spricht von Toten und Verletzten. Der Ministerpräsident reagiert.
Mehr Artikel