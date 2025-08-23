Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine nach der Bluttat festgenommene Frau ist wieder auf freiem Fuß.
Nach dem Tatverdächtigen wird weiter gefahndet.
Eine nach der Bluttat festgenommene Frau ist wieder auf freiem Fuß.
Nach dem Tatverdächtigen wird weiter gefahndet.
Panorama
Todesschütze auf Flucht - Schwerverletzter außer Gefahr
Die Polizei sucht weiter nach einem 40-Jährigen, der tödliche Schüsse auf einen Mann abgegeben haben soll. Ein zweites Opfer ist außer Lebensgefahr. Und es gibt ein weiteres Detail.

Menden.

Ein gesuchter 40-Jähriger ist einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann im sauerländischen Menden weiter auf der Flucht. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, zudem auf einen 49 Jahre alten Türken geschossen zu haben, der mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gekommen war. Der Betroffene sei nun vorerst außer Lebensgefahr, sagte die Sprecherin der Arnsberger Staatsanwaltschaft, Annika Berg, auf dpa-Anfrage.

Zuvor hatte es keine genauen Angaben über seinen Gesundheitszustand gegeben. Der 49-Jährige sei bisher nicht ansprechbar, berichtete die Staatsanwältin. 

Zum Verbleib des Tatverdächtigen, der per öffentlicher Fahndung mit Foto und vollem Namen gesucht wird, war auch weiterhin nichts bekannt. Der Mann wohnt in Menden und hat die serbisch-montenegrinische Staatsangehörigkeit. Bei der 40-Jährigen, die am Tatort festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, handelt es sich um seine Ehefrau, wie die Staatsanwältin mitteilte. (dpa)

