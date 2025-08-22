Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden.
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden. Bild: Alex Talash/dpa
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden.
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden. Bild: Alex Talash/dpa
Panorama
Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?

Menden.

Ein Mann ist im sauerländischen Menden durch Schüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Was wir wissen:

  • Tatort: Der Tatort ist ein Wohngebiet im Ort Menden im Märkischen Kreis. An dem Haus am Tatort befindet sich eine Baustelle.
  • Tat: Am Freitagnachmittag fielen auf der Straße nahe der Baustelle mehrere Schüsse. Anwohner hörten gegen 14.00 Uhr Schussgeräusche und riefen die Polizei.
  • Opfer: Ein 45 Jahre alter Deutscher starb trotz Wiederbelebungsversuchen, ein 49 Jahre alter Türke wurde in die Brust und in den Oberarm getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.
  • Fahndung: Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mann, der laut dpa-Informationen gemeinsam mit einer 40-jährigen Frau mit einem Auto vom Tatort flüchtete. Die Frau kehrte nach dpa-Informationen später allein zum Tatort zurück.
  • Mutmaßlicher Täter: Der 40-Jährige kommt aus Menden.
  • Festnahme: Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die 40-jährige Frau festgenommen, da sie in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.
  • Einsatz: Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Augenzeugen wurden vernommen.
  • Ermittlungen: Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt.

Was wir nicht wissen:

  • Opfer: Wie schwer die Verletzungen des zweiten Mannes sind, ist noch unklar.
  • Mögliche Hintergründe: Der Täter und die späteren Opfer sollen auf der Baustelle in Streit geraten sein. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind unklar.
  • Ablauf: Nach dem Streit auf der Baustelle soll es zu der Tat gekommen sein. Was genau sich auf der Straße in Menden ereignete, wird aktuell noch ermittelt.
  • Flucht: Wohin der 40-Jährige unterwegs ist, ist unklar. Auch ist nicht bekannt, ob er die Tatwaffe noch bei sich trägt.
  • Weitere Verdächtige: Inwiefern die festgenommene Frau mit der Tat in Verbindung stehen könnte und warum sie an den Tatort zurückkehrte, wurde zunächst nicht bekannt. Unklar ist laut Polizei auch, ob es noch weitere Täter gibt.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
24.08.2025
3 min.
Todesschütze von Menden weiter auf der Flucht
Eine zunächst in Menden festgenommene Frau ist wieder auf freiem Fuß. Bei ihr lässt sich laut Staatsanwaltschaft keine Tatbeteiligung feststellen.
Die Polizei fahndet nach einem 40-Jährigen, der tödliche Schüsse auf einen Mann abgegeben haben soll. Ein zweites Opfer ist außer Gefahr. Welche Rolle könnte die Frau des Gesuchten gespielt haben?
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
22.08.2025
2 min.
Polizei hat Toten und Verletzten im Sauerland identifiziert
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden.
Bluttat im Sauerland: In Menden fallen am Freitag Schüsse. Ein Mensch stirbt, ein weiterer wird verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel